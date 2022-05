Emiliano a Foggia: “La Regione si affiancherà al commissario”

FOGGIA, 27/05/2022 – (gazzettamezzogiorno) «La Regione Puglia ha deciso di costituire un organismo istituzionale che si affianchi al commissario» prefettizio del Comune di Foggia «per sostenerlo in tutte quelle attività che hanno inevitabilmente natura politica, che non possono essere escluse e difficilmente possono essere gestite».

Lo ha annunciato il presidente della Regione Michele Emiliano a Foggia dove ha partecipato alla presentazione dei nuovi quattro voli che partiranno a fine settembre dall’aeroporto Gino Lisa. Emiliano si è soffermato sul commissariamento del Comune avvenuto a seguito dello scioglimento dell’amministrazione per infiltrazioni mafiose ad agosto dello scorso anno. «Esiste – ha spiegato Emiliano – una situazione di vuoto perché è accaduto qualcosa di gravissimo, ovvero che un capoluogo di provincia abbia purtroppo un commissariamento per mafia. Capirete che non è certamente la migliore delle presentazioni per l’investimento in un territorio».

Per Emiliano questo nuovo organismo aiuterà a “far trascorrere serenamente questo anno e mezzo che ancora manca alla fine del commissariamento». Tra qualche giorno Emiliano tornerà a Foggia per «fare annunci sulle collaborazioni – ha detto – che stiamo avendo con il sistema giudiziario e investigativo: noi non lasceremo Foggia da sola». (gazzettamezzogiorno)