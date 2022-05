NATO assume comando portaerei “Cavour”: è la prima volta nella storia

FOGGIA, 27/05/2022 – (italmilradar) Per la prima volta nella storia della NATO, l’Italia trasferisce alla NATO l’autorità di un Carrier Strike Group (CSG). Le forze di attacco e supporto navali NATO (STRIKFORNATO) eseguiranno il comando e il controllo dell’ITS CAVOUR CSG tra il 27 e il 31 maggio 2022.

“NEPTUNE SHIELD è una grande opportunità per integrare un gruppo d’attacco di portaerei italiano nelle operazioni dell’Alleanza”, ha affermato il contrammiraglio James Morley, vice comandante, STRIKFORNATO. “Ciò rimuove le giunture artificiali tra il dominio marittimo e quello aereo ed espone gli operatori tattici al potere dell’addestramento della rete multinazionale mentre combatteremmo come una semplice squadra”.

STRIKFORNATO sta attualmente conducendo l’attività di vigilanza NEPTUNE SHIELD 2022 (NESH22), che integra le capacità di spedizione marittima di fascia alta di assetti marittimi, aerei e terrestri. Le attività si svolgono nel Mar Baltico, Adriatico e Mediterraneo, dal 17 al 31 maggio.

Durante il NESH22, STRIKFORNATO effettua il passaggio di consegne del comando e del controllo dell’USS Harry S. Truman Carrier Strike Group (CSG) e della Combined Task Force 61/2, che include l’USS Kearsarge Amphibious Ready Group (ARG) e il 22d Marine Expeditionary Unità (MEU) dalla sesta flotta statunitense (SIXTHFLT) a STRIKFORNATO e all’Alleanza più ampia.

Il CAVOUR gestisce un’ala aerea imbarcata con AV8B e F35B, forniti sia dalla Marina Militare che dall’Aeronautica Militare Italiana sotto il comando tattico del CSG. All’inizio di quest’anno, l’ITS CAVOUR CSG ha partecipato all’attività di vigilanza NEPTUNE STRIKE che si è svolta nel Mare Adriatico e ha coinvolto missioni in mare e in aria in gran parte dell’Europa, supportando sia il Comando della forza congiunta alleata di Napoli che Brunssum.

Il 13 maggio STRIKFORNATO ha partecipato come Quartier Generale della NATO all’Esercitazione Nazionale MARE APERTO 22-1 della Marina Militare Italiana coinvolgendo l’ITS CAVOUR CSG. Le unità CSG si sono formate sulle procedure, le comunicazioni e la politica della NATO al fine di preparare meglio le navi, gli aerei e il personale per le future attività della NATO.

Questa esercitazione ha consentito all’ITS CAVOUR – e al personale ITMARFOR in preparazione della NRF 24 – di utilizzare i sistemi e la struttura della NATO per addestrare e provare a lavorare all’interno della più ampia Alleanza NATO. Ha inoltre fornito un’importante formazione per il personale di STRIKFORNATO nella sua interazione con i CSG delle Nazioni alleate in scenari di formazione di fascia alta in tutto lo spettro della crisi.

Eventi come questi aiutano a rafforzare l’Alleanza NATO e le relazioni con le nazioni partner, convalidando i sette decenni di interoperabilità, coesione e impegno dell’Alleanza per la difesa collettiva. STRIKFORNATO è il principale quartier generale di proiezione della potenza marittima del Comandante alleato supremo in Europa (SACEUR), in grado di pianificare ed eseguire operazioni marittime congiunte a spettro completo. (via STRIKFORNATO)