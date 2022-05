Parcheggi pubblici a pagamento a Manfredonia: ecco i prezzi dell’abbonamento “standard” e “agevolato”

StatoQuotidiano.it, 27 maggio 2022. Con recente atto, approvata la relazione del RUP, la Giunta comunale di Manfredonia ha approvato la nuova planimetria di previsione istituzione delle aree urbane a parcheggio per le quali la sosta dei veicoli sarà subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante l’utilizzo di dispositivi automatici, predisposta dal concessionario e regolarmente sottoscritta dal comandante della polizia locale.

ATTO INTEGRALE – DELGC9217052022

E’ stato al contempo approvato il depliant informativo predisposto dalla ditta concessionaria e di conseguenza approvare il nuovo piano tariffario come di seguito:

– Abbonamento “Standard”: Tariffa standard da € 90,00 al mese utilizzabile in tutte le

strade/piazze in cui è prevista la sosta a pagamento

– Abbonamento “Agevolato”: Introduzione di due tariffe “agevolate” per abbonamento

mensile riservate a chi RISIEDE O LAVORA in una delle strade/piazze in cui è prevista la

sosta a pagamento dei veicoli:

o € 40,00 al mese utilizzabile nella fascia antimeridiana (8.30-13.30 dal 16/09 al

14/06 e 8.00-13.00 dal 15/06 al 15/09) o pomeridiana (16.00-22.00 dal 16/09 al

14/06 e 17.00-24.00 dal 15/06 al 15/09)

o € 70,00 utilizzabile in tutta la giornata.

Il pass consente la sosta ESCLUSIVAMENTE sulla strada/piazza di residenza o sulla

strada/piazza in cui si svolge l’attività lavorativa. Gli abbonamenti a tariffa “agevolata”,

dedicati a residenti e lavoratori, non possono superare il 20% degli stalli previsti su quella

strada/piazza.

Sono escluse dalla sosta con abbonamento a tariffa “agevolata” le seguenti

aree: Corso Roma, Piazza Giovanni XXIII, Via Arcivescovado, Via del Porto. L’abbonamento

a tariffa “agevolata” può essere richiesto anche da chi risiede o lavora in Corso Roma,

Piazza Giovanni XXIII, Via Arcivescovado, Via Porto, purché utilizzi il pass in qualsiasi altra

strada/piazza in cui è possibile la sosta su strisce blu, fermo restando il limite del 20% degli

stalli disponibili. Si fa infine presente che il rilascio dell’abbonamento non dà diritto alla

riserva dello stallo.

– Tariffa Area Mercato, zona Ospedale e Area Cimitero

o La tariffa oraria delle seguenti aree: Area Mercato Giornaliero con accesso da Via

Barletta, Via Santa Restituta, Area Mercato Settimanale Zona “Scaloria”, Via

Barletta. Largo Chiara Troiso, Area Parcheggio Cimitero, Viale Cimitero viene

ridotta passando da € 1,20 a € 1,00 indipendentemente dalle modalità di

pagamento (sia con monete che con carte)

– Intervallo di tolleranza: Si conferma la possibilità per gli utenti della sosta di fruire di un periodo di tolleranza di 15 minuti decorrenti dal momento del posteggio del proprio

veicolo all’interno dello spazio delimitato dalle strisce blu e fino al completamento delle

operazioni di acquisto del ticket. Tale intervallo di tempo deve essere attestato tramite

l’esposizione del disco orario o tramite altra indicazione cartacea da esporre in maniera

chiara e visibile sul cruscotto.

– Sosta breve: Introduzione della possibilità di attivare un periodo di sosta breve di 25

minuti con il pagamento di € 0,50 (per pagamento in moneta) e 30 minuti con il

pagamento di € 0,50 per il pagamento con carte e app. Tale periodo di sosta breve, unito

all’intervallo di tolleranza, di cui sopra, consente pertanto di fruire di un periodo di sosta

fino a 40/45 minuti (a seconda dell’utilizzo di contanti o di carte/app) con il pagamento di

50 centesimi.