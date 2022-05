Raphael Rossi confermato A.U. in azienda raccolta rifiuti di Livorno

MANFREDONIA (FOGGIA), 27/05/2022 – (quilivorno) L ’assemblea dei Soci di AAMPS ha colto il 27 maggio l’indicazione del sindaco di Livorno Luca Salvetti ratificando la conferma di Raphael Rossi in qualità di Amministratore Unico di AAMPS, l’azienda della holding RetiAmbiente che si occupa della raccolta dei rifiuti e dell’igiene e del decoro del territorio del Comune di Livorno.

“Essere riconfermato alla guida di AAMPS – dichiara Rossi – è un onore trattandosi di un’Azienda con oltre 350 dipendenti che serve il secondo Comune della Toscana. Ringrazio il Sindaco Salvetti, l’assessore Simoncini, l’assessora Cepparello e la Giunta, così come la città, per la fiducia riposta. Raphael Rossi, 48 anni, doppia nazionalità italiana e francese, è un rinomato esperto in materia di rifiuti che da 18 anni presta servizio in aziende pubbliche su tutto il territorio nazionale. E’ stato amministratore a Torino, Napoli, Reggio Calabria, Parma, Reggio Emilia m, Piacenza e Formia e attualmente ricopre lo stesso incarico, oltrechè a Livorno, anche a Manfredonia (Puglia). (quilivorno)