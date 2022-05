Ti mangio il cuore, Elodie parla del film sulla mafia del Gargano

MANFREDONIA (FOGGIA), 27/05/2022 – (ciakmegazine) Ospite del programma Back2Back di Radio 2 condotto da Ema Stockholma e Gino Castaldo (firma storica del giornalismo musicale e.. di Ciak!), Elodie ha aggiunto nuovi dettagli sul suo debutto come attrice con il film Ti mangio il cuore, diretto da Pippo Mezzapesa.

Descritto come “un gangster movie e una grande, tragica storia d’amore”, il film è tratto dall’omonimo romanzo-inchiesta firmato da Carlo Bonini e Giuliano Foschini, incentrato sulla malavita criminale del Gargano. Elodie è stata scelta per interpretare la moglie di un boss in conflitto con una famiglia rivale.

«Sono stata tre mesi a Foggia. Credo sia stata una delle esperienze più importanti della mia vita – ha racconta Elodie ai microfoni di Castaldo e Stockholma – È stato un po’ come andare in terapia per 10 anni! Sempre perché sono un po’ presuntuosa [ride], ho scelto di esordire con un film d’autore, tratto da un libro di inchiesta. Una storia vera, drammatica, sulla prima pentita di mafia del Gargano. Diciamo che di mio, nella mia vita, sono una donna sofferente e con la scusa della recitazione ho avuto modo anche di sfogare alcune mie cose personali». (ciakmegazine)