Zeman lascia Foggia da solo con la valigia: la foto diventa virale

FOGGIA, 27/05/2022 – (quotidianopuglia) Da solo alla fermata, in jeans e camicia, aspettando probabilmente il bus, con una grande valigia nella quale – oltre alle immancabili sigarette – avrà messo anni di esperienza, bel calcio e aneddoti.

Le strade di Zdenek Zeman e del Foggia si separano ancora una volta: giovedì scorso l’addio tra l’allenatore e il club dopo il colloquio allo Zaccheria con il presidente Canonico che, subito dopo, ha dichiarato quanto il boemo «non abbia più stimoli di allenare e pertanto sarebbe inutile continuare».

Una stagione comunque da ricordare per il tecnico e per i rossoneri, arrivati settimi nella stagione regolare, qualificandosi ai playoff, dove sono usciti agli ottavi di finale, per mano della Virtus Entella. In queste ore sta circolando sui social la foto che ritrae Zeman con la valigia in mano alla fermata dell’autobus. L’allenatore sta tornando a casa per qualche giorno di relax, poi il rientro in Puglia nella giornata di martedì, quando inizierà il trasloco definitivo salutando, questa volta definitivamente nella veste di allenatore, il Foggia. (quotidianopuglia)