Ajinomoto Insud – La fine (VIII)

NUOVO appuntamento con la storia in 9 capitoli dell’Ajinomoto-Insud a Manfredonia – scritta dal Rag. Michele Brunetti, ultimo direttore amministrativo della società. Capitolo VIII – La fine

L’occupazione di fabbrica. ESAURITE tutte le iniziative di lotta e di richiamo, dopo una intera settimana di sciopero, la sera del 31 maggio 1977, iniziò la vera occupazione di fabbrica, mentre, già giorni prima, i giapponesi erano spariti dalla circolazione, e non solo dalla fabbrica, ma anche dalla proprie abitazioni e da Manfredonia. E’ inutile precisare che, avendo iniziato l’occupazione di fabbrica alla fine del mese, con gli stipendi che venivano pagati i primi giorni del mese successivo, non facemmo in tempo a percepire la retribuzione. La sera stessa, insieme ad alcuni dei sindacalisti, compilammo un duro comunicato stampa per annunciare la decisione dell’occupazione, venuta a seguito di una vertenza sindacale in cui il datore di lavoro si era dimostrato quanto mai agnostico e già, praticamente, non vincolato a quelli che dovevano essere gli obblighi e le responsabilità verso le maestranze e verso lo Stato italiano che aveva largamente contribuito finanziariamente alla costruzione dello Stabilimento.

Il testo del comunicato lo trasmettemmo, via telescrivente, a tutte le agenzie di stampa, alle principali testate giornalistiche, al Ministero delle Partecipazioni Statali ed a quello del Lavoro e ad altri vari ministeri, più al Sottosegretario agli Interni che era l’On. Vincenzo Russo. L’indomani, anche se solo con un piccolo trafiletto, eravamo citati da tutti i più importati quotidiani, escluso “La Gazzetta del Mezzogiorno” di Bari, che pubblicò, il terzo giorno successivo, un breve articolo sulla pagina della redazione foggiana, solo dopo che l’avevamo tempestata di numerosi telex e di telefonate, a firma ed a nome dei responsabili provinciali dei Sindacati. E, per i primi giorni, non avvenne niente altro.

Così la prima domenica successiva, il 5 giugno, uscimmo dalla fabbrica e bloccammo l’unica strada statale che conduceva a Manfredonia e al Gargano, ritardando il traffico dei primi bagnanti e dei turisti che si recavano alle spiagge di Siponto e sul Gargano stesso, allo scopo di “illustrare”, con ampi particolari, le ragioni della protesta a ciascun automobilista. A sera altro comunicato stampa via telex per informare dell’azione e delle reazioni di simpatia degli automobilisti bloccati. Solo in questo modo avemmo l’onore di una visita del corrispondente da Manfredonia della “Gazzetta” di Bari, mentre tutti gli altri quotidiani cominciarono ad interessarsi a noi più estesamente. Ed incominciarono ad interessarsi anche gli uomini politici e gli amministratori locali con, in prima linea, il Sindaco comunista, Senatore Michele Magno. Erano, invece, seriamente preoccupate le autorità preposte all’ordine pubblico. Prima come ufficio paghe, poi come Capo Contabile ed infine come Responsabile Amministrativo, avevo sempre avuto un rapporto privilegiato con Carabinieri e Commissariato.

In tutte le manifestazioni di protesta esterne alla fabbrica, avevamo sempre al fianco le forze dell’ordine pubblico che, in un certo senso, proteggevano le nostre manifestazioni. Non accadde mai niente di particolare, anche perché il paese era piccolo e si viveva in ambiente familiare: anche quando andammo a piedi ad occupare il Municipio di Manfredonia, era evidente che tutti gli impiegati ci aspettavano e sapevano del nostro imminente arrivo. Fu invece una vera sorpresa per tutti quando, quasi tutto il personale uscì dallo stabilimento e si sparse sulla strada per Zapponeta, fermandosi al passaggio al livello, sedendosi sui binari del treno, bloccando quindi sia la linea ferroviaria Manfredonia-Foggia che la strada provinciale litoranea. Per una causa di lavoro seguita al licenziamento di un dipendente, il Pretore di Manfredonia, il Dott. Cappabianca, aveva tenuto, qualche tempo prima, alcune udienze di quella causa direttamente nella nostra fabbrica, anche per effettuare un personale sopralluogo ad alcuni ambienti di lavoro, ed in quella occasione avevo avuto modo di conoscerlo e parlare con lui anche al di fuori della sua funzione, avendo voluto farsi illustrare da me il funzionamento del nostro computer.

La causa si concluse con l’approvazione del licenziamento “per eccessiva morbilità” del lavoratore, fu pubblicata nel Massimario di Giurisprudenza, ebbe molta eco in tutti gli ambienti legali e aziendali del territorio nazionale, essendo la prima del genere dopo lo Statuto dei Lavoratori. Il Sig. Pretore, preoccupato per l’ordine pubblico, ci fece pervenire un informale ed amichevole invito per essere informato, da Tavano e da me, sulla situazione all’interno della fabbrica. L’incontro l’avemmo, in maniera riservatissima, di sera, nell’ufficio personale della Pretura, alla presenza del comune amico avvocato, e Pretore Onorario, che aveva fatto da emissario.

Intanto, per conto mio, avevo continuato a tenere i contatti telefonici con l’Ufficio di Milano, finché cominciai a telefonare, la sera sul tardi, a casa del Dott. Yadama, chiacchierando con lui con la scusa di voler raccontare cosa accadeva in fabbrica, ma con lo scopo di carpire notizie sulle intenzioni dei giapponesi. Le telefonate partivano dalla saletta della centralina SIP nella palazzina uffici, anche se subito, pochi giorni dopo l’inizio dell’occupazione, tutte le linee telefoniche erano state disattivate. Fu disattivata anche la telescrivente ma, colui che vi aveva provveduto, non pensò di dover disattivare anche la relativa linea telefonica utilizzata per la telescrivente, che aveva ancora un apparecchio telefonico di servizio funzionante nella centralina SIP. Già durante l’attività normale, la stanza era sempre chiusa a chiave e così restò durante l’occupazione. Per questo motivo, facevo le telefonate con l’assenso di una buona parte dei membri del cosiddetto “Comitato sindacale per l’occupazione di fabbrica”.

Infatti, quando incominciarono le lotte e le azioni di protesta, era chiaro a tutti che non si poteva lasciare la guida e l’iniziativa solo nelle mani dei membri del Consiglio in carica, anche perché, oltre ad un paio di bravi sindacalisti, c’era sempre quel capetto inaffidabile e qualche ignavo che, spesso, da quello si faceva convincere e, con la scusa della maggioranza democratica, faceva pendere dalla sua parte la bilancia, per cui si integrò il Consiglio di Fabbrica con altri membri, tutti che avevano già fatto parte di altri Consigli di Fabbrica, creando appunto questo “Comitato”. Intanto, ciascuno per conto proprio, ognuno di noi si dava da fare con le proprie conoscenze. Il capo della produzione, chimico, cercava altri sbocchi, altre realtà che potessero esser interessate alla nostra fabbrica. Il gruppo dei chimici, anzi, cercò di salvare il “ceppo” dei batteri che dava origine alla fermentazione, ma fallirono lo scopo, forse perché non conoscevano le specifiche per mantenerlo in vita. Io tenevo in ufficio le chiavi della cassaforte nella quale c’erano dei documenti originali relativi a licenze e concessioni che chiusi nel caveau, insieme ai documenti della cassetta di sicurezza nella quale erano conservati i libretti al portatore con i famosi “fondi neri”, che non si toccavano da parecchio tempo e che, comunque, erano diventati una somma cospicua ma non risolutiva per le finanze aziendali, al massimo avrebbero consentivo di versare i contributi e le ritenute di una mensilità di stipendio.

Non c’era pericolo, anche se le maestranze “occupavano” effettivamente la palazzina degli uffici amministrativi, bivaccando dappertutto, ma, ad ogni buon conto, portai le chiavi a casa mia. Il collega Tavano ebbe, ad un certo punto, un “suggerimento” da parte dell’amico avvocato che aveva fatto da emissario con il Pretore. Considerato che la Direzione e la proprietà erano latitanti, i dipendenti potevano chiedere il sequestro conservativo dello stabilimento a salvaguardia delle retribuzioni non ancora pagate e dell’indennità di licenziamento maturato, magari con la procedura di urgenza ex art.700 del C.p.p., e “sicuramente” il Pretore avrebbe dato parere favorevole alla procedura d’urgenza ed al sequestro conservativo. L’unica condizione era che avessero aderito al ricorso un buon numero di dipendenti, anche se in minoranza. Il ricorso fu presentato, firmato subito da quasi tutti gli impiegati e da un buon numero di operai, mentre si tentava di convincere altri operai a firmare.

A questo punto vennero fuori le brutture di tutto l’ambiente e venne a galla il fango che stava nel fondo. Uscì fuori quel partito che si era venduto al nuovo Direttore e cercava di imporre tutti i suggerimenti che questi faceva, ma che ebbe una reazione scomposta alla notizia del ricorso al Pretore. Forse, immagino io, quel Direttore con la pistola sempre al fianco, disse che bisognava “evitare” che altri firmassero, magari lo disse arrabbiato e con il suo accento siciliano, essendo nativo di Milazzo ma che, provenendo da Terni, quando non era arrabbiato, parlava un umbro-romanesco. In ogni caso, per evitare che altri firmassero, si ricorse anche a mezzi non leciti, volendo usare un eufemismo. Nel frattempo, poiché la vita, in ogni situazione, prosegue il sul corso, avvenne in casa mia un nuovo lieto evento e, quindi, fui esonerato dal Comitato a continuare l’occupazione di fabbrica, dovendo assistere mia moglie e gli altri miei due figli.

Al mio ritorno in fabbrica, dopo una diecina di giorni, i colleghi mi aggiornarono sugli ultimi avvenimenti e cioè che il Pretore aveva accolto il nostro ricorso e convocato le parti fra trenta giorni, sequestrando nel frattempo la fabbrica; che il giorno dell’udienza, un gruppo di “bravi” operai, nel senso manzoniano del termine, si posero a guardia dell’ingresso della Pretura con l’intento di scoraggiare coloro che, convinti all’ultimo minuto, stavano andando a firmare il ricorso direttamente nelle mani del Pretore, nonché gli stessi impiegati promotori. Mi raccontarono anche che, durante la mia assenza, un gruppo di chimici italiani ed inglesi, messisi in contatto con il nostro capo della produzione, chiesero di visitare la fabbrica. E vennero in incognito gli inviati della ICI inglese, un grande colosso chimico multinazionale. Purtroppo, iniziata da tempo, c’era, in tutta l’Italia ed in certi ambienti, una grande diffidenza e un vero rigetto verso le “multinazionali” che era diventato un termine dispregiativo ed offensivo, perché sinonimo di affamatori di popolo, di voraci imperialisti, di sfruttatori del povero operaio.

La visita fu, per questo, quanto mai rapida, tuttavia emissari del colosso chimico presero i primi contatti con i giapponesi, a Milano, e i miei colleghi conoscevano anche la data, molto prossima, del primo incontro programmato. Ma i colleghi mi raccontarono anche che si era ormai spaccato il fronte degli occupanti la fabbrica: da una parte v’erano gli impiegati e uno sparuto gruppo di operai che si fidavano delle parole e dei pareri di costoro; dall’altra parte v’erano il gruppo dei fedelissimi di quel capetto psiuppino che faceva da terminale del direttore Cappuccio; al centro la maggioranza degli operai che attendeva solo una soluzione positiva della vicenda. C’era anche un altro partito, ed era quello che aveva ripreso a lavorare con il vecchio suo mestiere o lo aveva sviluppato, allo scopo di portare soldi in casa, e questi, non facendosi vedere punto in fabbrica, erano bersaglio di epiteti e ingiurie da parte di tutti.

La cosa più grave comunque, fu apprendere che erano iniziate le telefonate minatorie al domicilio degli impiegati forestieri e le telefonate calunniose alle mogli di qualcuno, sempre impiegati. Poiché tra i così detti “contrari” c’erano operai che mi avevano sempre rispettato, cercai l’occasione e mi andai a sedere in mezzo a loro, cercando di farli parlare. In un certo senso, interrogare e far parlare la gente è sempre stato il mio lavoro, e ci riesco sempre bene, loro lo sapevano e tentarono di eludere le mie pressanti domande, sfuggendo anche il mio sguardo, e uno tentò anche di dissuadermi parlando il linguaggio gergale dei camorristi che io feci finta di capire. Alla fine, ebbi la certezza e la conferma, sebbene non espressa, che effettivamente il capetto era manovrato da qualcuno che gli raccomandava di stare calmi, che le cose si sarebbero aggiustate in favore degli operai, e così via. Sapendo che quella non era gente che si muoveva per niente, chiesi loro cosa ci guadagnassero nella cosa, ma loro non mi rispondevano, allora chiesi cosa ci avesse guadagnato il capetto e qui le risposte, evasive, cambiarono, finché, seguendo lo sguardo di un paio di loro, scorsi lontano, in fondo alla fabbrica, un paio di operai che, vicino ad una manichetta dell’acqua, stavano lavando una macchina, l’auto aziendale, una Fiat 127, che serviva per andare in paese per la posta o in banca e capii che quella era il guiderdone per il capetto.

Mollai il gruppo con l’ultima frecciata: – «Ragazzi! Mi avete deluso! Quello si è già fatto pagare, mentre voi vi accontentate delle chiacchiere!» –

Ci chiamò a Foggia l’Onorevole Vincenzo Russo che, in un brevissimo colloquio, tra la confusione dei suoi numerosissimi clienti e sostenitori, ci disse che aveva subito trovato sulla scrivania a Roma il nostro telex con l’invito ad interessarsi; ci rimproverò perché non avevamo contattato la sua Segreteria a Foggia; ci informò che aveva investito del nostro caso una grossa multinazionale inglese che era interessata, molto interessata, al nostro Stabilimento; ci assicurò che, in breve tempo la questione si sarebbe risolta positivamente; ci avvisò che il Sindaco Magno, strepitando e gridando, faceva solo chiasso e nient’altro. Ripresi anche i contatti con gli amici funzionari di banca, apprendendo che i conti correnti in rosso ed i conti relativi alle anticipazioni all’esportazione, erano stati chiusi e saldati tramite The Bank of Tokyo di Milano. Era quindi arrivato il milione di dollari e il Rag. Fraschetti aveva provveduto direttamente da Milano a gestirlo.

Ma uno di questi funzionari bancari mi disse anche che era stato contattato dagli emissari della ICI inglese, alla ricerca di informazioni, o meglio di assicurazioni, sulla nostra passata vita produttiva e commerciale.

Questo funzionario, naturalmente in maniera molto riservata, promise di tenermi informato sulle trattative tra ICI ed i nostri giapponesi, promessa mantenuta, quando mi raccontò dell’andamento deludente e negativo dell’incontro. Stanco di menar il can per l’aia, in una telefonata notturna con Yamada posi la domanda precisa sull’andamento delle trattative, ma quello mi rispose che non ne sapeva niente in quanto non era suo compito: -«It’s not my job!» – Era una colossale bugia perché la sua presenza, al fianco dell’Amministratore Delegato, era normale e costante, altrimenti non si capiva cosa fosse tornato a fare. Mi arrabbiai e ne uscii: – «Yamada-San! Non è suo compito solo perché non può vendere qualcosa che non ha! Adesso la fabbrica è sequestrata!» –

Questa frase fece arrabbiare Yamada che capì come io fossi informato della cosa e non gli avessi detto niente prima, come lui si aspettava, si rese conto insomma che, se io gli telefonavo, non era per informare lui, ma per essere informato io. A questo punto disse, in maniera piuttosto concitata, che la nostra scelta di chiedere il sequestro della fabbrica era stata una mossa sbagliata, e che eravamo stati consigliati male: – «Chi ha consigliato voi di questo?» – chiese in italiano. – «Non c’era bisogno di consiglieri!» – risposi io. – «E’ qualcosa che si fa sempre in questi casi. Ogni sindacalista lo sa! Anche il Dott. Cappuccio lo sa! E’ avvocato, deve saperlo! O no?» – – «No! Lui non sapeva questo! Lui non ha previsto! Per questo ha pagato ed è stato “allontanato”» – pensai che avesse usato questo termine al posto di “cacciato via”. Poi continuò: – «Dopo io ho studiato!» – era il suo solito modo per dire che aveva approfondito la cosa. – «Moltissimi casi simili e mai, mai è avvenuto questo ricorso al Giudice. Anyway, questa vostra scelta farà ritardare la soluzione del caso!» –

– «Quale soluzione? Di quale soluzione parla?» – chiesi subito, ma rimase in silenzio e la conversazione finì così.

Questa fu anche l’ultima delle mie telefonate solitarie fatte dal centralino e nelle ore della tarda serata, perché, durante la telefonata, notavo attraverso i vetri martellati, che, nel corridoio qualcuno andava avanti ed indietro. Quando terminai, il corridoio era pieno di fumo di sigarette, ma non c’era più nessuno. Pensai che fosse qualcuno che avesse lo scopo di ascoltare la mia conversazione, ma di questo non me ne preoccupavo perché, per la maggior parte, avevo parlato in inglese. Solo dopo qualche tempo, un amico mi rivelò il nome della persona, confessandomi che gli aveva dato l’incarico di proteggere la mia incolumità: ma quella persona era anche uno dei guardaspalle del capetto.

Intanto, il nostro amico chimico, ex capo della produzione, manteneva i contatti con i tecnici della ICI inglese che, tuttavia, non ci fecero sapere, in un primo momento, il risultato dell’incontro avuto con i giapponesi, anche se avevamo saputo che non era stato positivo. Quando, finalmente, ristabilì i contatti gli dissero soltanto: – «Non c’è stata alcuna trattativa! Non può esserci trattativa con qualcuno che non vuole vendere! Perché chi vuole vendere, di norma, mostra la propria mercanzia! O no?» –

Il pesce surgelato. Si avvicinava il termine dei trenta giorni fissati dal Pretore per l’udienza. In fabbrica si continuavano a tenere lunghe e affollate assemblee nel locale della mensa, con la partecipazione dei vari sindacalisti provinciali e regionali e qualche uomo politico locale; c’era stato l’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Manfredonia. Durante una di queste assemblee di fabbrica, arrivò improvvisamente la voce che i giapponesi stavano trattando con una società che voleva comprare lo stabilimento. La voce fu subito accolta con gioia ed enfasi da qualcuno, mentre quel tipo del Consiglio di Fabbrica, quel sindacalista psiuppino, era il più informato della cosa ed il depositario e terminale delle notizie che riguardavano tutti noi, ed era sempre circondato dai suoi bravi sostenitori.

Finalmente, sempre dal solito bene informato, si venne a sapere che lo stabilimento sarebbe stato acquistato da una Società romana per farne una fabbrica di surgelati, e si seppe anche il nome di questa società. Il giorno dell’udienza la proprietà giapponese, tramite il proprio avvocato, un luminare milanese di alto grido sceso, bontà sua, fino a Manfredonia, rese ufficiale questa notizia, affermò che le trattative erano a buon punto, che a breve termine si sarebbe valutata l’offerta ed il piano industriale di investimento e produzione che, secondo le condizioni dettate dai giapponesi, doveva prevedere il pieno impiego di tutta la manodopera.

Il Pretore non poté fare a meno che prendere atto dell’offerta e, auspicando una sollecita conclusione della vertenza, rigettò il ricorso e annullò il sequestro conservativo. Il Sindaco Magno prese l’impegno che avrebbe seguito personalmente, al fianco dei sindacalisti, le trattative ed il piano industriale. Infatti, dopo qualche giorno, si fissò l’incontro a Bari, presso la sede della Regione Puglia, e si invitarono assessori regionali, provinciali e comunali, sindaci e sindacalisti, mancavano solo le autorità religiose e militari e la banda municipale.

Non appena saputo il nome della Società, chiesi al mio amico funzionario di banca di fornirmi informazioni sulla stessa ed il Bilancio, se l’avesse depositato, come di norma si faceva e si fa. Non c’era ancora il fax, ed il Bilancio e tutte le informazioni mi furono spedite con plico postale a casa mia. In attesa dell’incontro e del bilancio, parlando tra di noi impiegati, si considerava che, normalmente, qualsiasi industriale che sta per investire i suoi soldi in una nuova iniziativa, preferisce mostrarsi in casa propria, cioè presso l’associazione degli industriali, oppure in un salone d’albergo a pagamento, a proprie spese: questa esposizione in un luogo politico e istituzionale, ci suonava come una mossa esclusivamente politica, con altri fini anziché quello di investire.

Lo stesso giorno dell’incontro a Bari, arrivò a casa mia il plico con il Bilancio della Società “Generale Investimenti” romana. Era stata fondata ad ottobre del 1976 con un capitale sociale di 200 milioni di lire e, come prima operazione, aveva effettuato un “investimento” di 90 milioni per l’acquisto di un “appartamento” a Roma, a Via dei Parioli, il cui valore, all’epoca e in quella strada, poteva riferirsi ad un abbaino o un sottoscala. Al pomeriggio, ritornarono da Bari i nostri sindacalisti con il piano industriale di investimento e ristrutturazione dello stabilimento ai fini della trasformazione nella produzione di alimenti surgelati, con prevalenza del pesce e, tra questo, specificatamente del pesce azzurro.

Il “piano” era un dattiloscritto di circa duecento pagine, dove le prime trenta pagine raccontavano la vicenda della fabbrica; in circa cento pagine era spiegato come ristrutturare il locale “mensa” per farne aule destinate alla formazione di tutto il personale; circa cinquanta pagine spiegavano i programmi di studio per la riqualificazione (o dequalificazione?) degli operai. Le ultime venti-venticinque pagine raccontavano come si surgela il pesce azzurro, come si sarebbe venduto tale “prodotto”, come si sarebbe proceduto alla “trasformazione” dei reparti produttivi, mentre i “servizi generali” esistenti, sarebbero stati utilizzati dalla nuova produzione. Nessun “business plan” che spiegasse costi, ricavi, investimenti e capacità produttiva.

All’epoca, e da parecchi mesi, ispirata da qualche “santone” che voleva risolvere “tutti” i problemi dell’economia italiana, quasi tutti i giorni si leggeva sulla stampa della bontà del pesce azzurro su tutto il resto del pescato, dei suoi contenuti proteici, del costo molto ridotto e del fatto che fosse una vera “ricchezza” dei nostri mari: tutte cose vere e condivisibili. Ma, ad oggi, non ho notizia che, in qualche parte del mondo, vi sia, o vi sia mai stata, una fabbrica per surgelare il pesce azzurro, anche se puntualmente, e ricorrentemente, ritorna sulla stampa, specie in estate, l’idea di valorizzare il pesce azzurro.