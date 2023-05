ASE Manfredonia. Raphael Rossi ai saluti: “Lascio un’azienda in buona salute”

Manfredonia – “Partendo, lascio un’azienda in buona salute, negli indicatori economici e nei risultati ambientali, ma soprattutto lascio un gruppo di persone che sono cresciute in questi anni e che hanno amore per il loro territorio e per la loro azienda“.

E’ quanto dice l’attuale Amministratore Unico dell’ASE di Manfredonia, Raphael Rossi, in una nota odierna.

LA LETTERA AI DIPENDENTI

“Cari amici e colleghi, È con grande emozione e un po’ di tristezza che mi rivolgo a voi quando sta per concludersi il mio mandato come Amministratore Unico di ASE S.p.A. Questi anni insieme sono stati un’esperienza indimenticabile, un viaggio ricco di sfide, successi e impegno costante per il bene della comunità che serviamo”.

I dati economici

“I dati economici del periodo sono molto positivi e raccontano degli sforzi profusi in questi tre anni e sono il prerequisito al miglioramento del servizio. Voglio ricordare alcuni traguardi raggiunti insieme che rendono l’azienda piu’ solida e meglio attrezzata per crescere in futuro. Nel 2022 l’azienda ha avuto il numero piu’ alto di persone al lavoro da 3 anni a questa parte. Grazie ad un concorso pubblico abbiamo assunto 22 persone a tempo indeterminato e altre 23 a tempo determinato superando lo storico ricorso al lavoro internale. Non era mai successo.

“Nel 2022 le persone impiegate in azienda, come equivalenti a tempo pieno, sono state 109”.

Tutti gli impegni assunti con il concorso sono stati rispettati. Siamo andati oltre e abbiamo fatto scorrere la graduatoria e i miei successori potranno attingervi ancora. Ricordo che sono programmati altri 4 pensionamenti nel 2024 e 4 nel 2025. Voglio ringraziare le organizzazioni sindacali, con cui, ci siamo incontrati tante volte e con cui abbiamo raggiunto numerosi accordi vantaggiosi per l’azienda e per i lavoratori. Grazie a questi accordi anche quest’anno eroghiamo un premio ai lavoratori che per i migliori sarà di € 600″.

“Pur in un quadro in cui le materie prime e i carburanti rincaravano passando da € 418.443 del 2021 a € 606.157 del 2022, grazie ad un contenimento delle spese amministrative, delle consulenze, una revisione dei contratti in generale, siamo riusciti nel 2022 a produrre € 605.653 di utile dopo le imposte. Cioè prima delle imposte ben € 967.110. Tutto questo chiedendo meno risorse al Comune e portando la quota del servizio ASE della TARI a ridursi da € 6.614.014 del 2021 a € 6.487.097 del 2022. Purtroppo a Manfredonia la Tari aumenta per il ribaltamento dei crediti inesigibili, cioè evasione o elusione fiscale.

Gli incassi

“Gli incassi dalla vendita delle RD non sono mai stati cosi alti, nel 2022 raggiungevano € 795.114 e la spesa per conferimento e selezione è diminuita ma puo’ essere ancora contenuta; erano € 3.599.800 nel 2017, sono € 3.247.230 nel 2022. Questi costi non incidono sul risultato di ASE ma sono interamente ribaltati nella TARI. Con tre anni di bilanci in utile siamo riusciti a risanare una situazione di bilancio critica, in cui il patrimonio netto era arrivato a valere nel 2019 €1.522.406 cioè meno del capitale sociale che è €1.606.800”.

“Il patrimonio netto oggi è pari a € 2.424.697. Integra, riserve per € 775.000. Oltre, vi sono accantonamenti per rischi per € 221.017. Ad ottobre il Comune di Manfredonia dovrà disporre un nuovo contratto di servizio che è in scadenza, potrà adeguare i servizi e i canoni ma questa società potrà essere uno strumento per l’ATO se scommetterà ancora sul futuro e su se stessa”.

“Per impegnare questa ricchezza prodotta ho proposto di capitalizzare queste riserve tramite un aumento di capitale autofinanziato dalla società per € 817.897 e un indirizzo di investire questa somma nell’acquisto di nuovi automezzi andando a superare i molti noleggi che la società sopporta.

Tale sostituzione potrà ridurre ulteriormente i costi e quindi essere pronti a vincere la gara se l’Ato la bandisse. La società è stata riorganizzata nella parte operativa, contabile e amministrativa, abbiamo portato i tempi di pagamento, che erano stati anche di 306 gg nel passato, a 135 gg”.

“I debiti sono passati da € 4.212.270 a € 1.878.903”

“L’obiettivo di 90 giorni non è ancora stato raggiunto. I debiti sono passati da € 4.212.270 a € 1.878.903 precisando che gli stessi sono interamente compensati da crediti e che la società non ha oggi piu’ alcun ricorso all’indebitamento con banche o istituti. Abbiamo disincagliato i crediti con i Comuni di Zapponeta e Vieste, che hanno iniziato a rientrare tramite un accordo scritto e una tempistica chiara”.

“Abbiamo raggiunto una produttività del personale in lento ma costante miglioramento da 1,12 nel 2019 a 1,35 nel 2022. Abbiamo investito: – realizzando una rampa in cemento per il trasbordo dei rifiuti che ci fa risparmiare nei trasporti, – realizzando una pesa ponte per i mezzi che ci ha consentito di controllare meglio le forniture e il peso di tutti i rifiuti che paghiamo o che ci vengono retribuiti. – nella sicurezza dei lavoratori, formando e nominando il responsabile sicurezza, – dotando la sede operativa di segnaletica orizzontale e verticale. – installando sulla sede operativa € 60.000 di pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo in modo da usare il magnifico sole di Manfredonia e risparmiare energia”.

“Abbiamo ottenuto: – € 50.000 a fondo perduto dal Conai per una campagna di comunicazione, – € 40.000 a fondo perduto dal consorzio RAEE per l’acquisto di un automezzo. La situazione economica e finanziaria del 2023 prosegue su questi dati virtuosi, al 30/04/2023 abbiamo prodotto € 249.240 di utili prima delle imposte e € 176.961 dopo le imposte”.

“I limiti e le mancanze”

“Sicuramente, tra le tante cose fatte, vi saranno anche limiti o mancanze. Di queste mi scuso, sapendo che in merito al servizio di raccolta e di igiene urbana, gli sforzi non sono mai abbastanza”.

“Ora che il mio mandato volge al termine, sento una profonda gratitudine nei confronti di tutti Voi, i miei collaboratori, colleghi e amici, per avermi permesso di guidare questa società con passione e dedizione. È stata una grande responsabilità, ma anche un onore e un privilegio. Ai miei successori desidero augurare il meglio, sicuro che sapranno continuare sulla strada della sostenibilità e dell’innovazione che abbiamo tracciato insieme”.

“Spero che, anche in futuro, la nostra società possa essere un faro di speranza e sostenibilità. Io sarò sempre a disposizione per aiutare percorsi virtuosi. Partendo, lascio un’azienda in buona salute, negli indicatori economici e nei risultati ambientali, ma soprattutto lascio un gruppo di persone che sono cresciute in questi anni e che hanno amore per il loro territorio e per la loro azienda. Rivolgendomi ai colleghi voglio esortare tutti ad essere orgogliosi del lavoro fatto ma anche a sentirne la responsabilità e a viverne la missione tutti i giorni”.

“Noi operiamo un servizio fondamentale per i nostri territori e per la qualità della vita di tutti noi. Noi proteggiamo la bellezza del nostro ambiente. La bellezza del Gargano e della Puglia ce lo ricorderanno ogni giorno. A tutti i dipendenti della società auguro un futuro ricco di soddisfazioni e alla società di continuare il suo percorso di crescita. Un abbraccio a tutti e un arrivederci a presto”, conclude Raphael Rossi.