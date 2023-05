Cesenatico, da Manfredonia pesce in regalo per alluvionati

MANFREDONIA (FOGGIA) – La marineria di Cesenatico, anche per vicinanza ai luoghi stravolti dalla piena alluvionale, si è trovata a essere il punto di riferimento e il centro delle promesse d’aiuto.

Nevio Torresi, che con altri pescatori della Cooperativa di Cesenatico e di Cattolica nei giorni dell’emergenza si sono trovati in prima linea a cucinare per dar da mangiare ai volontari e alle famiglie evacuate riferisce: «Ci stanno chiamando da tutto l’Adriatico: da Chioggia, Pescara, Giulianova, Termoli, San Benedetto, Manfredonia perché vogliono essere d’aiuto. Ci chiedono come poterlo fare. Pensiamo di fare eventi nel corso dell’estate a Cesenatico, come a Pescara, Giulianova, Chioggia per esser d’aiuto alla Romagna che sta soffrendo e lavora per risollevarsi.

Ieri a sorpresa dai colleghi di Chioggia e arrivato tutto questo pesce che viste le finalità i commercianti di Cesenatico si sono adoperati per trovare dove conservarlo». Lo riporta corriereromagna.it