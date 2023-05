“Che cosa fa la gente tutto il giorno?”. Lo scrittore Peter Cameron a Vieste

Il Libro Possibile Festival pronto per la sua XXII edizione in Puglia. Un’anteprima di respiro internazionale ieri a Vieste, grazie alla prestigiosa presenza dello scrittore Peter Cameron, che ha presentato il libro “Che cosa fa la gente tutto il giorno?”, in uscita questo mese.

L’incontro con il noto scrittore americano si è svolto ieri, terrà venerdì 26 maggio, nel Cineteatro Adriatico della cittadina garganica.

A moderare, Giorgia Messa, responsabile della comunicazione del Libro Possibile. Saluti istituzionali di: Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste; Graziamaria Starace, assessora alla cultura e alle politiche sociali di Vieste; Rosella Santoro, direttrice artistica del Libro Possibile.