Emiliano: “Ho chiesto al Governo fondi contro dissesto idrogeologico”

BARI – «Asset ha collaborato con me, che sono il commissario per il dissesto idrogeologico in Puglia, per un investimento da centinaia di milioni di euro contro questo fenomeno. Questo denaro che ci avevano messo a disposizione è finito, quindi abbiamo richiesto al governo altri soldi per poter lavorare evitando fatti come quelli che si sono verificati in Emilia Romagna».

Lo ha detto a Bari il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della presentazione dei primi cinque anni di attività dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio.

Ansa

«La situazione è già molto migliorata – ha aggiunto – ma possiamo fare di più se avremo i fondi a disposizione». Emiliano ha spiegato che «Asset è diventata il punto di riferimento di tutte le branche dell’amministrazione, dalla sanità, ai lavori pubblici, fino alla pianificazione delle azioni nelle relazioni con i Comuni e al monitoraggio delle opere pubbliche effettuate». «Ha fatto la rivoluzione di tutte le norme anti sismiche e per il controllo del rispetto di quelle norme», ha concluso. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.