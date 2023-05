Foggia e Crotone: in diretta il primo atto allo Zaccheria (LIVE)

I playoff della Serie C 2022-2023 stanno entrando nella fase cruciale, con i primi turni delle gare di andata della fase “nazionale”.

Dopo le emozionanti sfide del primo turno, si apre un nuovo round che deciderà le squadre che si contenderanno le loro possibilità nella Final Four della post-season. Le partite si svolgeranno oggi, sabato 27 maggio, con il fischio d’inizio alle ore 20:30. Potrete seguire tutte le partite in diretta TV e in streaming su Eleven Sports, DAZN, Sky e OneFootball.

Al secondo turno della fase nazionale sono già qualificate le tre squadre che hanno ottenuto il secondo posto nei rispettivi gironi: Crotone, Cesena e Pordenone.

Nell’urna sono stati sorteggiati Pescara, Lecco, Foggia e Virtus Entella come avversarie per queste squadre.

Il Delfino di Zeman ha eliminato la Virtus Verona con un netto 3-1 firmato da Kraja, mentre il Vicenza si è sbarazzato della Pro Sesto con due reti nella ripresa (2-0). Un pareggio per 1-1 ha permesso al Lecco di avere la meglio sull’Ancona, mentre la Virtus Entella ha ribaltato il Gubbio dopo la sfida d’andata, vincendo 3-1 e ottenendo il pass per i quarti di finale. Il risultato più sorprendente è stato quello del Foggia, che ha sconfitto il Cerignola per 3-0, dopo il 4-1 dell’andata a favore della squadra di Pazienza, qualificandosi grazie al miglior piazzamento in campionato. Una rimonta davvero incredibile, avvenuta nei 17 minuti finali.

Il sorteggio per il secondo turno della fase “nazionale” dei playoff di Serie C è stato effettuato dal presidente della Serie C, Matteo Marani, e dall’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi. Le partite sono in programma oggi, sabato 27 maggio, con il fischio d’inizio alle ore 20:30:

Pescara vs Virtus Entella

Lecco vs Pordenone

Foggia vs Crotone

Cesena vs Vicenza

Potrete seguire le partite dei playoff di Serie C in diretta TV su Eleven Sports, che è visibile su tutte le smart TV compatibili con l’apposita app. Saranno disponibili anche su DAZN grazie all’accordo siglato con Eleven, che consente di vedere tutte le partite del campionato, playoff e playout, Coppa Italia e Supercoppa. Per coloro che non sono abbonati a Eleven Sports o a DAZN, c’è la possibilità di utilizzare OneFootball, che trasmetterà le sfide in pay-per-view attraverso l’applicazione da scaricare sulla propria smart TV.

Tutte le partite potranno essere seguite in diretta streaming su dispositivi mobili (PC, tablet e smartphone) tramite Eleven Sports, DAZN e OneFootball. (fonte fanpage)

Sky trasmetterà anche le partite del secondo turno nazionale dei playoff: Foggia vs Crotone su Sky Sport (canale 256)

FOTO CRONACA ENZO MAIZZI