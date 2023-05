Foggia, funerali all’alba per l’ex boss Prencipe: solo i familiari più stretti

FOGGIA – Vietati i funerali pubblici per Salvatore Prencipe, l’ex capo clan assassinato a 59 anni la sera del 20 maggio davanti casa in viale Kennedy al Cep e sepolto all’alba di ieri al cimitero dopo una breve cerimonia funebre alla presenza dei familiari più stretti. Il questore Ferdinando Rossi ha adottato la stessa decisione assunta altre due volte negli ultimi mesi.

Dopo l’autopsia disposta dalla Dda che coordina le indagini della squadra mobile ed eseguita giovedì, ieri di prima mattina la salma è stata scortata dalla Polizia dall’obitorio degli ospedali riuniti al cimitero per la cerimonia funebre cui hanno assistito i familiari più stretti di Prencipe, che viveva con l’anziana madre al rione Cep.

Il divieto di funerali pubblici è stato adottato in base al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. “Considerato che le modalità di commissione dell’atto omicidio inducono a ritenere che sia connesso a dinamiche macro-criminali” è la formula standard; “che durante i funerali potrebbero confluire soggetti gravati da pregiudizi penali e essere commesse azioni intimidatorie in luoghi pubblici; che comunque non può escludersi che la cerimonia pubblica potrebbe costituire preteso o occasione per ulteriori azioni violente o turbative dell’ordine pubblico; e vista la necessità di dover assicurare la sicurezza pubblica si fa divieto di svolgere il funerale in forma pubblica”. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.