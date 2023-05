Foggia, rubata auto presidente Confcommercio durante matrimonio

Siamo profondamente addolorati per l’incidente che ha colpito uno dei nostri membri e comprendiamo il dolore e la frustrazione che questa situazione ha causato.

Vogliamo assicurare a Leonardo ed alla Sua famiglia che non sono soli in questo momento difficile. Confcommercio San Nicandro Garganico, come associazione di imprenditori, si impegna a sostenere i propri membri in ogni circostanza, soprattutto quando affrontano sfide e difficoltà inaspettate. Siamo solidali e pronti a offrire tutto il supporto necessario per aiutare il presidente Confcommercio giovani imprenditori di San Nicandro Garganico e la sua famiglia a superare questa situazione.