Incidente sulla A16 nel Foggiano: moto invade carreggiata opposta

FOGGIA – Alle 16:15 circa, sulla A16 Napoli-Canosa, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest in entrambe le direzioni a seguito di un incidente autonomo nel quale un motociclista che viaggiava in direzione Napoli ha sbandato finendo in carreggiata opposta. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari.

Attualmente all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Canosa. Non si registrano code in direzione Napoli.

Agli utenti diretti verso Canosa si consiglia di uscire a Candela, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest. Percorso inverso per chi è diretto in direzione opposta.

AGGIORNAMENTO ORE 17:40

Sulla A16 Napoli-Canosa tra Candela e Cerignola Ovest si e’ resa necessaria la chiusura del tratto in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto al km 133 che ha coinvolto una moto. All’interno del tratto chiuso il traffico e’ stato sbloccato e rimangono 2 km di coda verso Canosa. Per chi viaggia verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria a Cerignola Ovest percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Candela. Percorso inverso per chi viaggia verso la A14 Bologna-Taranto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.