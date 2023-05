Manfredonia omaggia Danilo: “Non c’era giornata che iniziasse senza il tuo sorriso”

“La morte non è mai giusta. La morte è l’autentica amputazione di ogni affetto è un distacco che cagiona dolore specialmente per chi ha condiviso con te il quotidiano“, scrivono a StatoQuotidiano.it “Gli amici di via Santa Maria delle Grazie“, attraverso l’avvocato Cristiano Romani.

“Non c’era giorno in cui la giornata iniziasse con il tuo sorriso in quella via. Ci mancherai Danilo“.

“Ho appreso con sconforto la notizia della tua tragica scomparsa, caro Danilo, mio ex alunno al geometra. Quanta simpatia ed empatia si creò tra i banchi. Un’amicizia che è durata nel tempo nel rispetto reciproco e nella stima anche professionale. Sempre allegro e gioviale, una simpatia spontanea e affabile, con quei tuoi occhi fiammeggianti. Ci mancherai e spero che il buon Do, che legge i segreti dei cuori, ti accolga tra le sue braccia di Padre buono e misericordioso“, scrive tra l’altro il professor Michele Illiceto.