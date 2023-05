Quattordicenne aggredito e rapinato nel Foggiano: sdegno sui social

FOGGIA – Micro criminalità sempre più spregiudicata e aggressiva a Orta Nova, città tra i 5 Reali Siti, dove un quattordicenne è stato aggredito la sera del 25 maggio in via Scarabino. Sull’episodio indagano i carabinieri. Pare che ad agire sia stato un gruppo di ragazzi a volto coperto, che attaccato la vittima all’ingresso della villa comunale, rubandogli denaro ed effetti personali. Un ex consigliere comunale, il prof. Alfredo Coppola, ha pubblicato un post ieri sera.

“Carissimi cittadini di Orta Nova, sono profondamente sconvolto e indignato nel sapere dell’orrore che è stato inflitto ieri sera verso le 21.45 a un giovane di soli 14 anni davanti all’ingresso della Villa Comunale in via Scarabino.

È sconvolgente e inaccettabile che un gruppo di ragazzi, a volto coperto, abbia perpetrato una rapina a mano armata così violenta e spietata.

È un fatto che ci deve far riflettere seriamente sullo stato della nostra società. Oltre alla rapina e ai danni materiali subiti, il fatto che abbiano colpito il ragazzo con il calcio di una pistola al mento, provocandogli un taglio, è ancora più inquietante. È una situazione allarmante che richiede un’azione immediata e decisa da parte delle autorità e di tutta la comunità. È importante che vengano presi provvedimenti severi per assicurare che giustizia sia fatta e che episodi del genere non si ripetano.

Dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere i nostri giovani da pericoli così gravi.

È fondamentale che ci uniamo come comunità per condannare fermamente questi atti di violenza e dobbiamo dimostrare che non accettiamo e non tolleriamo tale comportamento criminale nella nostra città. Rimango convinto che insieme possiamo superare questo momento difficile e ricostruire la fiducia nella nostra amata Orta Nova.

Non permettiamo che la violenza e il terrore prendano il sopravvento, ma invece lottiamo per un futuro migliore e più sicuro per tutti noi”.