Tragedia a Lignano, 19enne foggiano travolto e ucciso durante festa Maturità

TRIESTE – Un ragazzo di 19 anni, Kevin Murataj nato a Foggia e residente a Latisana, studente del Mattei di Latisana ha perso la vita nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Lignano Sabbiadoro, in viale Europa, altezza stadio Teghil.

È accaduto intorno alle 23.30. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il giovane pedone è stato investito da una vettura.

Kevin aveva appena terminato la cena in pizzeria assieme ai suoi compagni di classe e agli insegnanti. La comitiva si stava spostando in una discoteca per concludere la serata. Poi l’incidente. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112 gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Lignano Sabbiadoro. Il personale sanitario ha avviato le manovre salvavita. Poi il trasporto al pronto soccorso di Lignano, dove non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Lo riporta ilpiccolo.gelocal.it.