Sette ordini di carcerazione sono stati eseguiti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bari su disposizione della Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari. Le persone interessate sono state condannate per gravi reati avvenuti nel quartiere Carrassi nel 2018, in relazione al conflitto tra due consorterie mafiose per il controllo del territorio e delle attività illecite.

L’indagine, guidata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ha portato alle condanne per due episodi di violenza: l’omicidio di Fabiano Andolfi, avvenuto il 14 gennaio 2018, e il tentato omicidio di Filippo Cucumazzo, del 7 giugno 2018. Le prove raccolte attraverso osservazioni, controlli, pedinamenti e testimonianze di collaboratori di giustizia hanno identificato Vincenzo Anemolo e Francesco Cascella come mandanti, mentre Filippo Cucumazzo, Domenico Giannini, Donato Maurizio Di Cosmo e Giovanni De Benedictis come esecutori materiali.

L’operazione “Alta Tensione” ha svelato una guerra di mafia tra i clan Palermiti-Anemolo e il clan Capriati, caratterizzata da vari episodi di violenza e armamenti. Sono stati effettuati diversi arresti, inclusa l’intercettazione di Roberto Mele per detenzione di arma illegale e altre persone coinvolte nel tentato omicidio di Cucumazzo e in rapine armate.

Le condanne inflitte ai responsabili variano dai 17 ai 20 anni di carcere per omicidio, tentato omicidio e altri reati aggravati dal coinvolgimento mafioso. I destinatari degli ordini di carcerazione sono: Vincenzo Anemolo, Giuseppe Caputo, Francesco Cascella, Filippo Cucumazzo, Giovanni De Benedictis, Donato Maurizio Di Cosmo e Roberto Mele.