Canoa e Kayak alla Lega Navale di Manfredonia: successo per le competizioni regionali FICK (FOTO VIDEO)

Questa domenica mattina, 26 maggio 2024, presso la Lega Navale di Manfredonia, si sono svolte le attese gare di canoa e kayak, un appuntamento di rilievo all’interno del calendario regionale FICK. L’evento, svoltosi in un’atmosfera di entusiasmo e competizione, ha visto la partecipazione di numerosi atleti, sia piccoli che grandi, che hanno dato vita a sfide emozionanti nelle diverse categorie in gara.

Le competizioni, disputate sul suggestivo specchio d’acqua antistante la Spiaggia Castello, hanno incluso prove di velocità sui 500 metri e 200 metri, gare di paracanoa, la categoria Canoagiovani sui 2.000 metri e il prestigioso Trofeo CONI.

Sin dalle prime ore del mattino, l’area è stata animata da una vivace presenza di sportivi, tecnici e appassionati, speaker Carlo Cinque, tutti pronti a sostenere i concorrenti e a godersi una giornata all’insegna dello sport e della natura.

Le gare di velocità sui 500 metri e 200 metri hanno visto sfidarsi alcuni tra i migliori atleti regionali, regalando al pubblico momenti di grande intensità e spettacolarità. Queste prove hanno messo in luce non solo la preparazione fisica dei partecipanti, ma anche la loro capacità di gestione della gara e la loro resistenza mentale. In particolare, la categoria dei 500 metri ha rappresentato una vera e propria prova di forza e determinazione, mentre i 200 metri hanno esaltato la velocità pura e la capacità di scatto degli atleti.

Un momento particolarmente significativo è stato quello delle gare di paracanoa, che hanno mostrato al pubblico l’importanza dell’inclusione e della partecipazione attiva nello sport di persone con disabilità. Gli atleti paralimpici, con la loro grinta e passione, hanno dato una dimostrazione di grande coraggio e determinazione, sottolineando il valore dello sport come strumento di integrazione e crescita personale.

La categoria Canoagiovani, con la gara sui 2.000 metri, ha visto protagonisti i più giovani atleti, futuri campioni in erba. I ragazzi, con il loro entusiasmo e la loro energia, hanno colorato la giornata di vitalità e speranza per il futuro della canoa e del kayak. La lunga distanza ha messo alla prova non solo le loro capacità tecniche, ma anche la loro resistenza fisica e mentale, confermando il grande potenziale di questi giovani sportivi.

A chiudere la giornata è stato il Trofeo CONI, un appuntamento che ha raccolto il meglio del talento giovanile regionale. Questa competizione ha visto la partecipazione di squadre provenienti da diverse località, creando un clima di amicizia e sana rivalità. Il Trofeo CONI rappresenta una delle tappe più importanti per i giovani atleti, un’occasione per confrontarsi con i pari età e per misurarsi con un contesto competitivo di alto livello.

La Lega Navale di Manfredonia ha saputo organizzare un evento impeccabile, garantendo un’ottima accoglienza a tutti i partecipanti e agli spettatori. La bellezza naturale dello scenario marino ha fatto da cornice perfetta a questa giornata di sport, contribuendo a rendere l’evento ancora più speciale.