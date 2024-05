Era avvolto in un velo, ricoperto da una busta di plastica e nascosto all’interno di uno zaino abbandonato tra gli scogli sul litorale dello Stretto di Messina.

Così, di prima mattina, un pescatore ha scoperto il corpicino senza vita di una neonata di colore a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Il tragico ritrovamento è avvenuto tra gli imbarcaderi della società di traghettamento per la Sicilia e la darsena di Pezzo. L’uomo ha immediatamente allertato la Polizia di Stato. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Villa San Giovanni, la squadra mobile di Reggio Calabria e i carabinieri, che hanno informato il magistrato di turno. Presenti anche il medico legale e gli esperti della polizia scientifica, incaricati di raccogliere quanti più elementi possibile per comprendere l’accaduto.

Dai tratti somatici della piccola, si presume che la madre sia una donna straniera. Inoltre, sembra che lo zaino sia stato portato tra gli scogli via terra poche ore dopo il parto. Gli investigatori stanno ora cercando di accertare le cause della morte della neonata. Il magistrato della Procura di Reggio Calabria, che coordina le indagini, e la polizia vogliono capire se la bambina sia deceduta durante il parto e poi abbandonata già esanime o se il decesso sia da attribuire a soffocamento, a causa delle modalità del suo abbandono.

Le prossime ore potrebbero fornire risposte ai numerosi interrogativi grazie ai risultati dell’autopsia disposta dal pubblico ministero. Un ulteriore contributo alle indagini potrebbe arrivare dalla verifica della possibile presenza di telecamere di videosorveglianza attive nella zona, che potrebbero aver catturato dettagli utili.

Gli accertamenti sono stati estesi anche alle strutture sanitarie e ospedaliere della zona, per verificare se una donna, molto probabilmente straniera, si sia presentata per essere curata dopo un parto.