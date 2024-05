BARI – Un fondo di 70 milioni di euro permetterà l’assunzione di 2.300 nuovi dipendenti nelle Asl. Domani, a due settimane dalle elezioni, la giunta regionale approverà l’aggiornamento dei piani 2024-2025, fissando l’inizio al 1° luglio. Con questo aggiornamento e i piani del 2023 già in vigore, la Regione potrà contare su 3.600 nuove unità di personale per rafforzare l’assistenza ospedaliera.

Il fondo effettivo ammonta a 20 milioni di euro, risparmi accumulati nel piano vigente grazie ai pensionamenti dell’ultimo trimestre del 2023 e del primo trimestre del 2024. A questi si aggiungono 28 milioni di euro derivanti da ulteriori risparmi ottenuti da pensionamenti non previsti nell’anno in corso e 22 milioni dei 45 milioni di finanziamenti statali disponibili per lo sviluppo della sanità territoriale, per un totale di 70,9 milioni di euro. Ulteriori 7 milioni saranno destinati ai due Irccs pubblici (Bari e Castellana Grotte), portando il totale a 78 milioni di euro.

Con questi fondi, si procederà all’assunzione di 2.300 nuovi dipendenti: la maggior parte saranno medici (916), seguiti da 417 infermieri e 290 operatori socio-sanitari (Oss).

