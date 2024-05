San Giovanni Rotondo (Foggia) osserverà il lutto cittadino in occasione dei funerali di Rachele Covino, l’81enne tragicamente uccisa nella sua abitazione in via Sergente Padovano il 25 maggio scorso. Il sindaco Michele Crisetti ha annunciato questo momento di profonda tristezza, sottolineando il sostegno e la vicinanza della comunità alla famiglia della vittima, composta dai suoi due figli, Emanuela e Salvatore.

Nel frattempo, proseguono le indagini sotto la supervisione della procura. Fabio Carinci, il 43enne sospettato di essere l’aggressore, attualmente in ospedale a San Severo nel reparto di psichiatria, ha seminato il terrore in città per oltre mezz’ora, vagando completamente nudo e attaccando chiunque incrociasse il suo cammino, prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. Si attende ora l’autopsia, la cui esecuzione potrebbe portare alla luce ulteriori dettagli sulla vicenda.