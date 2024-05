Il consiglio comunale di San Nicandro Garganico ha approvato il Rendiconto di gestione 2023 senza opposizioni, consolidando così il secondo anno dell’Amministrazione Vocale con risultati molto positivi.

Durante la seduta del 24 maggio, il consiglio comunale ha mostrato una maggioranza compatta, con solo due assenti giustificati, e la sessione è durata appena mezz’ora. Il Sindaco Matteo Vocale ha presentato la relazione con il supporto del consigliere comunale D’Amaro, segretario cittadino del PD, che ha espresso grande apprezzamento.

Il rendiconto ha chiuso con un risultato amministrativo straordinario di 7.183.66,39 euro, con un avanzo libero di 1.228.869,60 euro che potrà essere immediatamente utilizzato per spese in conto capitale, come investimenti e lavori pubblici, secondo le priorità dell’Amministrazione. Questo avanzo è il risultato di politiche finanziarie oculate, con tutti gli accantonamenti previsti dal D.Lgs. 118/2011 scrupolosamente rispettati, garantendo così una solida sicurezza contabile per l’ente che ha superato il dissesto finanziario tra il 2013 e il 2018.

Il Sindaco Vocale ha elencato una lunga serie di interventi e opere realizzate nel 2023, evidenziando un totale di circa 17 milioni di euro di investimenti, molti dei quali relativi a opere pubbliche importanti. Ha sottolineato le opere finanziate dal PNRR, tutte già in fase di cantiere: il nuovo asilo nido (687.500 €), gli eco-compattatori per il miglioramento della raccolta differenziata (132.824 €), la nuova mensa scolastica (247.000 €) e due progetti per la digitalizzazione della pubblica amministrazione (22.276 € e 155.234 €).

“Abbiamo partecipato a tutti i bandi PNRR finora pubblicati,” ha commentato il sindaco Vocale, “solo per due di essi (parchi storici e beni confiscati) non abbiamo ottenuto i finanziamenti per motivi oggettivi non dipendenti dall’Amministrazione”.

“Stiamo rispondendo a tutti gli avvisi pubblici possibili, sia ministeriali che regionali,” ha continuato Vocale, “per dare sempre più opportunità di crescita al nostro territorio e nella maggior parte dei casi otteniamo i finanziamenti. Questa è un’attività costante che a San Nicandro Garganico non si vedeva da decenni”.

Il 2023 è stato un anno di importanti traguardi per San Nicandro Garganico: la riapertura della tribuna dello stadio e della palestra adiacente, degli uffici di Acquedotto Pugliese, la creazione della prima dog area comunale e l’istituzione dello Sportello InformaGiovani. Il 2024 promette risultati ancora più ambiziosi, con la prevista riapertura della biblioteca comunale e del museo civico di Palazzo Fioritto, il mattatoio comunale, il mercato coperto, il centro ludico per l’infanzia, la piscina provinciale e il grande investimento di Ferrovie del Gargano con i due cavalcavia per eliminare i passaggi a livello sulla SS 89, i cui lavori inizieranno a settembre.