Foggia non è una provincia per giovani, come emerge chiaramente dall’ultima edizione degli indici generazionali del Sole 24 Ore. I dati sulla qualità della vita per bambini, giovani e anziani sono stati presentati in anteprima al Festival dell’Economia di Trento.

Nell’articolo firmato da Marta Casadei e Michela Finizio, si evidenzia che la provincia di Sondrio è la più adatta per i bambini da 0 a 10 anni, Gorizia eccelle per i giovani tra i 18 e i 35 anni, mentre Trento risulta la migliore per gli over 65.

Le classifiche analizzano come i territori rispondono alle esigenze specifiche delle fasce generazionali più vulnerabili e strategiche, considerando i servizi disponibili e le condizioni di vita e salute.

Ogni indice generazionale rappresenta un punteggio medio basato su 12 indicatori selezionati per ciascuna delle tre fasce di età.

Il dato più significativo è l’assenza totale delle province del Sud Italia nella top 5 di tutti e tre gli indici.

Per i bambini, Sondrio precede Ravenna, Trieste, Gorizia e Udine. La Sicilia domina le ultime cinque posizioni con Agrigento, Ragusa, Catania e Palermo, mentre Crotone è all’ultimo posto.

Foggia si piazza solo al 90° posto, il peggior risultato tra le sei province pugliesi, con Lecce come migliore al 51°. Le altre province pugliesi non superano il 71° posto.

Nella graduatoria per i giovani, Ravenna ottiene il secondo posto dietro Gorizia, seguita da Forlì-Cesena, Ferrara e Cremona. Tra le ultime cinque province, tre sono pugliesi: Foggia al 103° posto, precede Reggio Calabria, Brindisi e Taranto, con un calo di 10 posizioni rispetto all’anno scorso. La provincia di Sud Sardegna chiude la classifica. Anche Lecce (92°), Bari (93°) e BAT (99°) non fanno meglio.

La situazione migliora per l’indice Anziani, dove Foggia si posiziona al 14° posto, con un incremento di 10 posizioni rispetto al 2023, risultando la migliore provincia pugliese e l’unica tra le prime cinquanta.

Lo riporta FoggiaToday.