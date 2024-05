Il tema delle politiche del lavoro in Capitanata, nonostante la ben nota precarietà in fatto di occupazione e di adeguati compensi, é diventata sempre più latitante nel dibattito politico degli amministratori.

A Lucera il gruppo consiliare di minoranza al quale appartengono i consiglieri Niro, Aquilano, Lavecchia e Checchia, ha sollevato il tema espresso come sempre più spesso accade, attraverso un post social.

Le argomentazioni battute su queste colonne dalla consigliera Francesca Niro sono legate alla poca attrattività delle imprese non autoctone nel territorio lucerino specie specie della zona Asi, ancora deficitaria di servizi necessari a chi fa impresa, come la connettività web.

Per la docente lucerina l’attenzione dell’amministrazione comunale in quella zona dovrebbe essere massima, così come avevano tentato di fare quando a Palazzo Mozzagrugno c’era Antonio Tutolo.

“Penso che la mancanza di adeguati strumenti di sostegno alle imprese e la carenza di prospettive lavorative sia sotto gli occhi di tutti – dichiara Niro-. Quando eravamo in maggioranza abbiamo cercato di dar vita a degli atti che potessero creare le condizioni migliori per poter incentivare le imprese nascenti e in attività. Ricordo che prevedemmo degli sgravi fiscali per la zona Asi e per le imprese intenzionate all’assunzione di giovani. Avevamo previsto inoltre, delle esenzioni sulle tasse comunali e degli sgravi fiscali”.

Quanto all’oggi, il gruppo Con ha abbozzato delle idee nate dall’ascolto dei cittadini e degli operatori commerciali e della ristorazione cittadina da sottoporre all’amministrazione.

“Abbiamo elaborato delle idee, originate dalle necessità dei commercianti e di chi in città fa ancora impresa.

Si potrebbe pensare alla creazione di spazi in cui far sorgere dei coworking, mettendo a disposizione dei siti comunali per i giovani locali e per quelli che ritornano in città dal nord, anche in ragione di una riscoperta durante la pandemia del lavoro smart.

Bisognerebbe fare uno studio di settore e capire quali interventi attuare in base alle potenzialità cittadine. Tali progetti sono rimandati alla prossima campagna elettorale, che ci vedrà attivi.

Penso inoltre che bisognerebbe provare ad interloquire con aziende come Amazon, puntare, inoltre, sulla zona Asi che ha dei problemi strutturali enormi che difficilmente potrebbero attrarre chi vorrebbe impiantarsi a Lucera”, sostiene la consigliera lucerina, per la quale la rivitalizzazione del commercio cittadino passa anche e soprattutto da un progetto di pedonalizzazione delle vie strategiche del centro storico, come espressamente richiestole dagli operatori economici che vi operano.