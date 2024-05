I Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia hanno recentemente intensificato le operazioni contro il traffico di sostanze stupefacenti nell’area del Gargano, concentrandosi in particolare nelle zone difficilmente accessibili del borgo storico di Vieste, dove i trafficanti utilizzano “vedette” per eludere i controlli.

Nel complesso, queste attività hanno portato all’arresto in flagranza di reato di 10 persone e alla denuncia in stato di libertà di altre 3, tutte accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo su un’auto a Vieste, i Carabinieri hanno arrestato un 26enne locale trovato con 50 grammi di cocaina, e denunciato due coetanei per il possesso di materiale per il confezionamento della droga. Sempre a Vieste, un 19enne è stato sorpreso mentre vendeva hashish a giovani del posto nella propria abitazione, mentre un 20enne, dopo un tentativo di fuga, è stato bloccato con numerose dosi di cocaina e hashish.

Due 20enni sono stati colti in flagranza mentre spacciavano in pieno giorno: uno riscuoteva i pagamenti, mentre l’altro consegnava la droga in una piazza centrale di Vieste.

Inoltre, la Tenenza di Vieste ha effettuato perquisizioni in due abitazioni, arrestando un 30enne per il possesso di 50 grammi di cocaina e 200 grammi di hashish nascosti in camera da letto, e un 25enne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a confezionare dosi di hashish in casa.

A Manfredonia, un 50enne è stato arrestato dopo che i Carabinieri hanno scoperto cocaina e hashish nascosti in due barattoli su un terreno adiacente alla sua abitazione. Un 22enne agli arresti domiciliari è stato sorpreso a vendere hashish a due minorenni. Infine, un altro 50enne è stato arrestato con numerose dosi di cocaina pronte per essere vendute, mentre un 20enne è stato denunciato dopo aver tentato di ingoiare circa 30 grammi di hashish per evitare il controllo.

In totale, i Carabinieri hanno sequestrato circa 800 grammi di cocaina e hashish, e segnalato alla Prefettura 28 consumatori.

Lo riporta FoggiaToday.