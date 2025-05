Cristiano Ronaldo: le voci sul suo futuro e sul Mondiale per Club

Il nuovo Mondiale per Club FIFA 2025, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio, accende i riflettori su uno degli interrogativi più affascinanti per i tifosi di tutto il mondo: Cristiano Ronaldo sarà tra i protagonisti del torneo?

Con 32 squadre partecipanti e la trasmissione in esclusiva su DAZN, l’evento si preannuncia come una celebrazione globale del calcio per club. Ma la presenza di uno dei volti più iconici del pallone mondiale è tutt’altro che scontata.

Dove gioca attualmente Cristiano Ronaldo

Il cinque volte Pallone d’Oro milita oggi nelle file dell’Al Nassr, in Arabia Saudita, squadra con cui ha firmato un contratto nel 2022. L’arrivo di CR7 ha dato una spinta senza precedenti alla visibilità della Saudi Pro League, attirando numerosi campioni europei nel campionato.

Tuttavia, l’Al Nassr non parteciperà al Mondiale per Club, non avendo ottenuto la qualificazione attraverso la AFC Champions League. Questo scenario apre nuovi interrogativi sul futuro del portoghese, che potrebbe scegliere di trasferirsi in un club già qualificato per poter giocare il torneo.

Il post su Instagram: un addio in codice?

A rafforzare i sospetti su un possibile addio all’Al Nassr è stato un messaggio pubblicato da Ronaldo sul suo profilo Instagram:

“This chapter is over. The story? Still being written. Grateful to all.”

Una frase che ha subito acceso le ipotesi: il capitolo saudita potrebbe essere giunto alla fine, con nuove pagine pronte a essere scritte. Magari proprio negli Stati Uniti, in occasione del Mondiale per Club.

Quali club potrebbero accoglierlo per il torneo

Per partecipare alla competizione, Cristiano Ronaldo dovrebbe trasferirsi in una delle squadre già qualificate. Tra le ipotesi più concrete:

Porto o Benfica : due storiche rivali del calcio portoghese e già qualificate. Un ritorno in patria, in uno dei due club più prestigiosi, sarebbe un finale suggestivo per la carriera di CR7.

: due storiche rivali del calcio portoghese e già qualificate. Un ritorno in patria, in uno dei due club più prestigiosi, sarebbe un finale suggestivo per la carriera di CR7. Al Hilal : il principale rivale dell’Al Nassr, vincitore della AFC Champions League , è già certo della partecipazione. Un passaggio agli avversari garantirebbe a Ronaldo continuità geografica e accesso diretto al torneo.

: il principale rivale dell’Al Nassr, , è già certo della partecipazione. Un passaggio agli avversari garantirebbe a Ronaldo continuità geografica e accesso diretto al torneo. Al Ain (Emirati Arabi Uniti): anche il club emiratino ha staccato il pass per il Mondiale. Potrebbe rappresentare una nuova avventura nel Golfo, lontano dalle pressioni saudite ma in un contesto competitivo.

Possibile un nuovo duello con Messi?

Tra le motivazioni che potrebbero spingere Ronaldo a forzare un trasferimento, c’è anche la prospettiva di riaccendere la leggendaria rivalità con Lionel Messi, che prenderà parte al torneo con l’Inter Miami, qualificata grazie ai risultati nella CONCACAF.

Messi guiderà la squadra statunitense sul palcoscenico mondiale, in quello che potrebbe essere l’ultimo capitolo di una sfida epocale. Un eventuale incrocio tra i due campioni regalerebbe uno spettacolo senza precedenti, con i riflettori puntati su due icone del calcio moderno.

Conclusione

Il destino di Cristiano Ronaldo resta avvolto nel mistero, ma una cosa è certa: la sua possibile partecipazione al Mondiale per Club 2025 è una delle storie più seguite del momento. Mentre i tifosi attendono con ansia notizie ufficiali, il mondo del calcio si prepara a un evento che potrebbe regalare l’ennesima pagina storica della carriera di CR7.

Lo riporta dazn.com.