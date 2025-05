Emergenza scuola in Puglia: persi oltre 120mila alunni in dieci anni

In dieci anni la Puglia ha perso più di 120mila studenti, passando da 626.619 iscritti nell’anno scolastico 2014-2015 a 506.072 previsti per il 2025-2026. Lo denuncia la Uil Scuola Puglia, che parla di una situazione allarmante per il sistema scolastico regionale.

“Un calo drammatico e un silenzio assordante da parte della politica regionale”, accusa il sindacato, che sottolinea come la Regione sembri ferma in attesa delle elezioni, mentre il sistema scolastico perde pezzi.

A fronte della contrazione demografica, la Uil contesta la scelta del governo nazionale che, invece di ridurre il numero di alunni per classe, opta per un taglio netto agli organici: 598 posti in meno solo in Puglia, pari a oltre il 10% del taglio complessivo nazionale (5.660 posti su 18 regioni).

Con 427 classi previste da oltre 28-29 alunni, la Puglia si colloca al sesto posto in Italia per numero di classi sovraffollate. Inoltre, la regione è quarta per entità dei tagli al personale docente, preceduta solo da Campania, Lombardia e Sicilia.

Un triste primato che, secondo la Uil, mette a rischio la qualità dell’istruzione e la tenuta del sistema scolastico regionale, già in difficoltà per la denatalità e l’emigrazione giovanile.

Lo riporta ansa.it.