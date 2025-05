Ex Ilva, Meloni: “Serve collaborazione, basta ostacoli”

“Sulla vicenda ex Ilva è fondamentale che tutti collaborino”, ha dichiarato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando all’Assemblea di Confindustria a Bologna.

“È il momento in cui ogni attore deve dare il proprio contributo, senza ostacolare il percorso con logiche di contrasto o interessi di parte”, ha aggiunto, riferendosi implicitamente a chi, secondo il governo, starebbe ostacolando le soluzioni in campo. “Credo che tutti comprendano l’importanza di ciò che è in gioco”, ha sottolineato.

Meloni ha poi ricordato che la situazione dell’ex Ilva è “molto complessa e difficile, frutto di una lunga eredità del passato”, ma ha assicurato che l’esecutivo continuerà a fare la propria parte, confidando che “anche le altre componenti coinvolte facciano lo stesso”.

Un messaggio diretto, con l’invito a superare divisioni e resistenze, per affrontare una delle crisi industriali più delicate del Paese.

Lo riporta ansa.it.