FOGGIA – UIL FPL: “Parcheggi agevolati per i dipendenti pubblici del centro”

La UIL FPL di Foggia ha lanciato un appello ufficiale all’Amministrazione Comunale affinché vengano introdotte misure di agevolazione per la sosta a pagamento rivolte ai dipendenti pubblici impiegati nelle sedi istituzionali situate nel cuore della città.

La richiesta, indirizzata al Sindaco, all’Assessore alla Mobilità e agli uffici tecnici competenti, riguarda in particolare i lavoratori di ARCA Capitanata, della Provincia di Foggia (via XX Settembre e via Telesforo), del Comune (via Gramsci e Corso Garibaldi) e della ASL (piazza Libertà, piazza Pavoncelli e via Montegrappa). Tutte queste sedi, evidenzia il sindacato, sono circondate esclusivamente da aree di sosta a pagamento, con conseguenti disagi quotidiani e un impatto economico non indifferente, soprattutto per i numerosi dipendenti provenienti da fuori città.

“È inaccettabile che lavoratori al servizio della collettività debbano affrontare costi aggiuntivi solo per recarsi sul posto di lavoro”, ha dichiarato Luigi Giorgione, Segretario Generale della UIL FPL di Foggia. “Chiediamo che l’Amministrazione comunale prenda in carico questo problema, garantendo il diritto a una mobilità equa e sostenibile anche per chi opera nel pubblico impiego”.

Tra le proposte avanzate dal sindacato vi sono l’introduzione di abbonamenti agevolati o pass riservati al personale in servizio, e l’istituzione di un tavolo tecnico con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di definire soluzioni strutturali e condivise.

La UIL FPL auspica un pronto riscontro da parte del Comune e ribadisce la propria disponibilità al confronto, nell’interesse dei lavoratori e della tutela dei loro diritti.