Giornata del Sollievo: il simulacro di Maria di Nazareth all’Hospice di Torremaggiore

Un momento di profonda umanità e spiritualità ha segnato la Giornata Nazionale del Sollievo all’Hospice di Torremaggiore, dove domenica 25 maggio è stato accolto il simulacro di Maria di Nazareth, nell’ambito di un’iniziativa promossa da ASL Foggia per la 24esima edizione della ricorrenza.

La statua della Vergine, raffigurata con il grembo leggermente pronunciato, è arrivata presso la struttura residenziale del Presidio Territoriale di Assistenza “San Giacomo”, portando con sé un messaggio di vicinanza e conforto ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, in un luogo dedicato alle cure palliative e al sollievo dal dolore.

All’accoglienza erano presenti Anna Maria Gualano, direttrice del Distretto Socio-Sanitario di San Severo, Massimo Lombardi, responsabile dell’Hospice, Carolina Villani, coordinatrice del Servizio Sociale distrettuale, insieme a don Renato Borrelli, padre Giovanni Maria Leonardi, suor Maria Villani e al personale sanitario.

Il passaggio del simulacro ha rappresentato un simbolo di speranza e riflessione, sottolineando l’importanza di un approccio alla cura che non si limiti all’aspetto fisico della sofferenza, ma che abbracci i bisogni psicologici, sociali e spirituali della persona. Promuovere la cultura del sollievo significa infatti affermare la dignità umana in ogni fase della malattia, sostenendo anche chi accompagna il paziente nel suo percorso.

Nel pomeriggio, il simulacro è stato trasferito nella chiesa Santa Maria degli Angeli, adiacente al PTA, dove don Teo Pensato ha celebrato la Santa Messa. La statua ha poi lasciato Torremaggiore questa mattina, proseguendo il suo pellegrinaggio.

Un gesto semplice ma potente, che ha portato luce in un luogo di sofferenza, trasformandolo per un giorno in uno spazio di comunione, ascolto e consolazione.