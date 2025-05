Nella giornata del 26 maggio il nostro istituto comprensivo Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta ha accolto una delegazione di docenti provenienti dalla Turchia, da Borsa Istanbul Boarding Regional Middle School Campus una scuola secondaria di primo grado accreditata per i progetti Erasmus con sede nella città di Ardahan in Anatolia (circa 2800 km di distanza da Manfredonia), accompagnati anche, oltre che dal proprio dirigente scolastico, da un rappresentante del ministero della cultura, venuti per visitare e conoscere il nostro istituto e con esso i principi del nostro sistema educativo e l’organizzazione della didattica, per scoprire nuovi approcci e metodologie, nell’ottica del confronto e dello scambio di idee.

Saranno nostri ospiti per cinque giorni nei quali avremo modo di mostrare e condividere le attività didattiche in corso di svolgimento, tutti i nostri progetti e le iniziative che vedono la nostra scuola impegnata nella costruzione di un sapere che parla di inclusione, cittadinanza attiva, valorizzazione delle risorse del territorio con uno sguardo proiettato ad altre realtà, come quelle europee.

L’occasione ha visto anche la gradita presenza del nostro sindaco Domenico La Marca e dell’ assessore all’istruzione Cecilia Simone che hanno ribadito l’importanza dell’incontro tra culture diverse ma animate dallo stesso slancio nella condivisione e nell’ apertura verso nuove visioni e alla scoperta di territori da scoprire ed apprezzare. A rappresentare il mondo delle associazioni con cui il nostro istituto collabora era presente Luigi Starace, referente dei Presidi del Libro di Manfredonia e presidente della associazione Stigmamente, del cui consorzio di formazione Erasmus+ Adulti l’Ungaretti Madre Teresa fa parte.

La delegazione turca avrà un fitto programma di scambi culturali che la porteranno anche a conoscere le ricchezze culturali e storiche del nostro territorio.