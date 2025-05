Il Liceo “Galilei-Moro” di Manfredonia saluta il prof. Michele Illiceto, docente di storia e filosofia, che quest’anno va in pensione. Per l’occasione è stato organizzato un evento culturale che si terrà il 30 maggio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso l’auditorium dell’omonimo liceo. Al prof. Illicetoè stato chiesto di tenere una “Lectio magistralis” di filosofia, in forma dialogata con i propri alunni, con riflessioni e interventi anche di ex alunni, molti dei quali oggi sono docenti che insegnano sia nelle scuole di I e II grado che in molte università italiane. Il titolo della “Lectio” è: “FILOSOFIA E WELTNACHT. PENSARE NELLA NOTTE. PENSARE LA NOTTE. DA PLATONE A NIETZSCHE FINO AD HEIDEGGER.”

“Ci sono state tante notti nella storia dell’uomo – scrivono gli alunni del liceo classico. Notti individuali e notti collettive. Dalla notte della caverna del mito di Platone alla notte dei campi di concentramento descritta da Elie Wiesel eEttyHillesum, dalla notte simboleggiata dalla botte di Diogene il cinico alla notte dell’uomo folle, descritto da Nietzsche, che va al mercato e annuncia la morte di Dio”. Poi ci sono le grandi notti di oggi, nelle quali spesso noi giovani viviamo la vita più come un gioco che come un dono. Quando nulla ha senso e il solo nulla medesimo pare essere l’unica realtà che alla fine davvero resti.

La notte – riporta il prof. Illiceto in un dialogo scritto per l’occasione – è quando il pensiero smette di pensare, oppure quando non ha mai cominciato a farlo, o per paura o per pigrizia. La notte è quando il cuore smette di amare perché si è rimasti delusi da un tradimento o da un fallimento. Quando la ragione smette di stupirsi e di meravigliarsi, diventando prigioniera dell’ovvietà e ostaggio della banalità, quando si ripiega su di sé e su ciò che ha già trovato.

Quando smette di porre domande e di interrogarsi, quando smette di cercare il senso di ciò che esiste intorno a te e dentro di te.La notte è quando muore il dubbio e accettiamo qualsiasi verità senza verificarne la portata. Quando offendiamo la bellezza, confondendo il bello (il kalos greco) solo con ciò che piace ai nostri sensi, separandolo dal bene, che a sua volta diventa talmente debole e vuoto che pare sia inutile farlo.

La notte è quando cediamo alla forza della violenza e non crediamo alla forza della pace che però esige coraggio e capacità di mettersi dal punto di vista dell’altro. Quando ci lasciamo sedure dal fascino di una ebrezza facile, quando ci lasciamo dominare dalla hybris, la tracotanza, e perdiamo quel senso della misura che, come ci ricorda Platone nella sua metretica esposta nel Filebo, prima ci fa godere ma poi ci si rivolta contro, facendoci soffrire.

La notte è quando sei solo con te stesso o, forse, sei solo senza neanche più te stesso. O sei solo e non sai di esserlo. Ma la notte è anche quando lasci soli gli altri, pensando di poter bastare a te stesso e avere tuto per te. Quando ti cerchi e non ti trovi, o forse, addirittura quando hai smesso di cercarti, perchè mai nessuno ti ha insegnato a farlo.

La notte è quando dai agli altri il potere di decidere al posto tuo, quando cerchi altrove ciò che invece potresti trovare in te, quando pur di essere accettato rinunci alla tua unicità e alla tua diversità.E ’notte quando anneghi nelle cose che hai e che possiedi, pensando di avere tutto e invece non hai proprio niente, quando dimentichi che la tua dignità non dipende da ciò che hai ma dal fatto che semplicemente ci sei, esisti!

La notte è quando usi le persone non come fine (come invece ci ha insegnato Kant) ma come un mezzo per altri fini, calpestando la loro naturale dignità. Quando cioè tratti te stesso e gli altri come se foste delle cose, delle semplici merci in nome di un profitto che, se ti fa guadagnare il mondo intero, tuttavia ti fa perdere la cosa più preziosa: te stesso e la tua anima di cui invece, come ci ha insegnato Socrate nella sua Apologia durante il processo subito ad Atene.

La notte è quando scappi dai tuoi problemi e cerchi di addomesticare la tua coscienza, non pensandoci. La notte è quando hai paura delle tue fragilità, quando per paura di sbagliare non hai il coraggio di osare. Quando pensi di essere più un labirinto dal quale pensi sia difficile uscire piuttosto che un mistero a cui aprirti e di cui stupirti. La notte è quando non ti chiedi più il perché delle cose, il perché ci sei, per chi e per che cosa esisti e sei. La notte è la morte dei perché, il tramonto delle grandi domande.

E’ a questo punto che nasce il bisogno della filosofia. Essa sveglia il pensiero che dorme dentro ciascuno di noi, perché, come diceva il filosofo e scienziato B. Pascal, è vero che rispetto alla grandezza dell’universo siamo un nulla, e che siamo fragili come una canna, ma è ancor più vero che nonostante tutto siamo pur sempre una canna che pensa.

L’incontro è aperto a tutti. Non solo agli ex alunni e alle loro famiglie, ma anche a quanti amano la filosofia come esercizio del pensiero critico e come percorso formativo per consentire alle future generazioni di tenere accesa, in un periodo di cambiamento d’epoca, la speranza di gestire tali cambiamenti con responsabilità e saggezza.