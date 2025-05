Indagini geofisiche marine al largo di Manfredonia: ecco di cosa si tratta

Manfredonia // Notizie in piazza //

La Capitaneria di Porto di Manfredonia, guidata dal Capitano di Fregata (CP) Marco Pepe, ha emanato un’ordinanza che autorizza lo svolgimento di indagini geofisiche marine nel tratto di mare antistante il litorale sipontino, nell’ambito di un progetto di rilevante valore scientifico e ambientale. Le operazioni, che si protrarranno fino al 31 luglio 2025, saranno condotte dal Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e con l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia (ASSET).

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale di realizzazione della Carta Geologica ufficiale d’Italia, in particolare del Foglio Geologico n.397 “Manfredonia”, contrassegnato dal codice CUP B49C20000360005. A bordo della motonave “ARGOS”, iscritta nei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Bari, gli esperti effettueranno rilievi scientifici con tecnologie avanzate: batimetrici (Multi Beam Echo Sounder), morfologici (Side Scan Sonar) e sismo-stratigrafici (Sub Bottom Profiler).

L’area interessata dai rilievi, accuratamente delimitata nel provvedimento e consultabile anche attraverso la planimetria allegata all’ordinanza, è racchiusa tra i seguenti punti geodetici (sistema ETRF2000):

Punto A: 41°36,012’N – 015°53,790’E

Punto B: 41°36,008’N – 015°58,691’E

Punto C: 41°37,872’N – 016°00,000’E

Punto D: 41°39,930’N – 016°00,000’E

Le attività si svolgeranno quotidianamente dalle ore 07:00 alle ore 18:00, condizioni meteo permettendo. L’ordinanza n. _, pubblicata con marca temporale, fissa con rigore le norme a tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

Tra le principali prescrizioni si segnala l’obbligo, per tutte le unità navali, di mantenersi ad almeno 200 metri di distanza dalla motonave impegnata nelle operazioni, ridurre la velocità nelle sue vicinanze, mantenere attivo un servizio di vedetta e adottare ogni cautela derivante dalla buona perizia marinaresca. Particolare attenzione dovrà essere prestata a eventuali segnalazioni ottico-acustiche provenienti dall’equipaggio impegnato nei rilievi.

L’ente esecutore dei lavori, responsabile della vigilanza e della sicurezza delle operazioni, dovrà garantire l’idoneità e la certificazione in corso di validità delle unità navali impiegate, provvedere al monitoraggio continuo delle condizioni meteo-marine, mantenere un costante contatto con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto (CH 16 VHF o tel. 0884/583871), e garantire un servizio di sorveglianza attiva a tutela sia del personale sia di eventuali terzi.

Particolari cautele dovranno inoltre essere adottate in caso di imprevisti: in presenza di condizioni meteorologiche avverse, la sospensione immediata delle attività è obbligatoria. Analogamente, in caso di rinvenimenti archeologici o sospetti manufatti esplosivi, le operazioni dovranno cessare senza indugio e sarà necessario informare immediatamente l’Autorità Marittima, il Comune e la Soprintendenza competente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 e dal Codice della Navigazione.

L’ordinanza ribadisce che tali disposizioni non si applicano ai mezzi militari, delle Forze dell’Ordine, di soccorso o di pubblica utilità, che potranno operare in zona con le dovute precauzioni e previa segnalazione.

Va sottolineato che l’autorizzazione concessa dalla Capitaneria di Porto riguarda esclusivamente gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, e non solleva gli enti coinvolti dall’obbligo di ottenere ulteriori permessi e autorizzazioni da parte delle autorità competenti nei settori interessati dalle attività.

Infine, l’inosservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza potrà comportare sanzioni ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 171/2005 per le unità da diporto, e, nei casi più gravi o in concorso con altri reati, in applicazione degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

La Capitaneria di Porto ha reso noto che l’ordinanza sarà disponibile all’Albo dell’Ufficio e sulla pagina dedicata alle Ordinanze del sito istituzionale della Guardia Costiera.

Un progetto di rilevanza nazionale, dunque, che interesserà per oltre due mesi lo specchio acqueo del Golfo di Manfredonia, e che pone la sicurezza al centro della sua operatività, in un delicato equilibrio tra tutela scientifica, ambientale e marittima.

A cura di Michele Solatia.