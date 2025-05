La A.S.D. Trimigno porta Manfredonia e l’Italia all’Etnospor Cultural Festival di Istanbul

Manfredonia – L’arte marziale come espressione di identità culturale. È con questo spirito che la A.S.D. Trimigno, associazione sportiva dilettantistica con sede a Manfredonia e attiva nella riscoperta e promozione delle antiche discipline della Scherma di Bastone e della Scherma Corta di Coltello, ha rappresentato l’Italia alla settima edizione dell’Etnospor Cultural Festival, svoltosi a Istanbul, in Turchia.

L’evento, organizzato dalla World Ethnosport Confederation, è tra i più importanti al mondo dedicati alla valorizzazione degli sport tradizionali e delle culture popolari. Dal 6 al 9 giugno, l’area fieristica dell’Atatürk Airport si è trasformata in un palcoscenico globale dove oltre 50 Paesi hanno dato vita a dimostrazioni, competizioni e performance spettacolari di discipline antiche, spesso dimenticate, ma fortemente radicate nelle rispettive identità storiche.

A rappresentare l’Italia è stata proprio la A.S.D. Trimigno, fondata e diretta dal maestro Giuseppe Trimigno, figura di riferimento per la conservazione e l’insegnamento delle tecniche tradizionali di combattimento a corto raggio, profondamente radicate nella cultura popolare del Sud Italia e, in particolare, di Manfredonia. Un riconoscimento importante che ha portato non solo i colori nazionali, ma anche il nome e il patrimonio culturale della città sipontina sulla scena internazionale.

Durante i quattro giorni del Festival, il team della A.S.D. Trimigno ha eseguito dimostrazioni pubbliche di Scherma di Bastone e Scherma Corta di Coltello, affascinando migliaia di visitatori con la fluidità, la precisione e la ritualità dei movimenti, frutto di anni di studio, pratica e trasmissione orale. L’arte marziale praticata a Manfredonia, lontana dall’immagine spettacolare e commerciale delle discipline orientali più note, si è mostrata nella sua autenticità, come forma di difesa personale, di educazione motoria e come custode di un’antica visione del corpo e del confronto.

“La nostra partecipazione è motivo di grande orgoglio – ha dichiarato il maestro Trimigno – Non solo per aver rappresentato l’Italia in un contesto così prestigioso, ma soprattutto per aver dato voce e visibilità a una tradizione che rischia di scomparire. Portare Manfredonia a Istanbul significa ricordare che la nostra storia è viva, e che può dialogare con il mondo”.

L’iniziativa ha ricevuto numerosi apprezzamenti anche da parte delle delegazioni internazionali presenti, che hanno sottolineato l’importanza della trasmissione intergenerazionale e della salvaguardia del patrimonio immateriale. In questo senso, la A.S.D. Trimigno si configura non solo come una realtà sportiva, ma come un presidio culturale attivo sul territorio.

Il ritorno a Manfredonia segna una tappa fondamentale per il cammino dell’associazione: l’esperienza di Istanbul sarà infatti occasione per rilanciare progetti di diffusione, laboratori nelle scuole, collaborazioni con enti culturali e istituzioni locali. L’obiettivo è chiaro: fare in modo che la Scherma Tradizionale del Sud Italia non resti un ricordo, ma una pratica viva, accessibile e condivisa.