Mafie in Puglia: un panorama complesso tra organizzazioni autonome e collaborazioni strategiche

FOGGIA – La criminalità organizzata in Puglia si presenta come un mosaico di organizzazioni autonome, ma comunque interconnesse, che operano in diversi settori dell’economia e della società.

Secondo la relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento, le mafie pugliesi sono caratterizzate da un elevato dinamismo, con rapporti di conflittualità e alleanze che si instaurano e si dissolvono nel tempo, rendendo il quadro particolarmente complesso e difficile da decifrare.

Un panorama variegato di organizzazioni

Le principali realtà criminali della regione sono la camorra barese, le mafie foggiane e la Sacra corona unita.

Pur mantenendo una certa autonomia, queste organizzazioni collaborano spesso tra loro, soprattutto quando si tratta di condividere interessi illeciti e strategie di mercato.

Camorra barese: La struttura di questa organizzazione si compone di numerosi clan indipendenti, che si comportano come una “federazione” di gruppi.

La loro organizzazione è di tipo verticistico, con rituali di affiliazione mutuati da camorre e ‘ndrangheta, e con alcuni clan più influenti di altri.

La loro attività principale si concentra sul traffico di droga, esteso anche a settori come l’edilizia e il settore commerciale.

Mafie foggiane: La criminalità organizzata nella provincia di Foggia si distingue per la presenza di diverse identità mafiose, tra cui la società foggiana, la mafia garganica, sanseverese e cerignolana.

Queste consorterie operano su tutto il territorio provinciale, spesso in collaborazione tra loro, e sono caratterizzate da azioni violente e prevaricatrici.

Alcuni gruppi minori, pur non ufficialmente riconosciuti come mafiosi, sono sotto stretta osservazione per la loro pericolosità.

Sacra corona unita: Radicata tra Lecce e Brindisi, questa organizzazione mantiene ancora una forte presenza, anche grazie alla capacità di mantenere i contatti con i vertici, nonostante alcuni boss siano in carcere.

Il traffico di stupefacenti rappresenta il suo core business, con legami con organizzazioni straniere come Albania e Spagna, e con traffici nazionali.

L’azione di contrasto e le infiltrazioni nell’economia legale

Per contrastare questa presenza mafiosa, le autorità pugliesi hanno adottato numerosi provvedimenti interdittivi, tra cui 50 misure di prevenzione, che coinvolgono settori strategici come la zootecnia, la sanità, il turismo e la ristorazione.

In Basilicata, invece, si sono registrati interventi contro infiltrazioni mafiose in edilizia, servizi di pulizia e ristorazione.

Un quadro in evoluzione

Il quadro delle mafie in Puglia si caratterizza per la loro capacità di adattarsi e di operare in modo flessibile, spesso collaborando tra loro per massimizzare i profitti illeciti.

La regione resta sotto stretta osservazione da parte delle forze dell’ordine, che continuano a lavorare per smantellare queste reti criminali e tutelare la legalità.

Lo riporta ledicola.it