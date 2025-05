Manfredonia, Gianluca Totaro (M5S): "Biblioteca comunale, un'altra occasione persa"

Ancora una volta l’Amministrazione comunale di Manfredonia ignora un’importante opportunità per la nostra biblioteca comunale. Il nuovo bando nazionale “Biblioteche e Comunità 2025”, finanziato dalla Fondazione Con il Sud, avrebbe permesso interventi fondamentali: ampliamento degli orari di apertura, abbattimento delle barriere architettoniche, aggiornamento del patrimonio bibliotecario, connessione wi-fi, attività innovative per coinvolgere i giovani e tutta la comunità.

E invece? Manfredonia non ha presentato la candidatura. Un’altra occasione persa, come già avvenuto nel 2016 con il bando “Smart-In Community Library” e nel 2023 con la prima edizione di questo stesso bando.

In consiglio comunale abbiamo ricevuto risposte confuse e contraddittorie: prima si è detto che mancava il titolo “Città che legge”. Poi, dopo aver messo in evidenza la possibilità (prevista nel bando!) di partecipare in rete con altri comuni che possiedono il titolo, mi hanno risposto con un generico “è difficile”. Inaccettabile.

Non basta parlare di “novità in arrivo” come il wi-fi o il servoscala, promesse già sollecitate da noi mesi fa e ancora in attesa di realizzazione, auspicando che non vadano oltre il tempo massimo previsto (giugno).

Il nostro grazie va invece alla funzionaria e agli operatori della biblioteca, che con impegno e sacrificio cercano ogni giorno di garantire un servizio pubblico essenziale.

La biblioteca non è solo un luogo di studio: è spazio di incontro, crescita, cultura. Ridiamole la dignità che merita, per i ragazzi, gli studenti e tutti i cittadini che vorrebbero viverla davvero. Cosa ne pensate?”

Nota stampa a cura di Gianluca Totaro, consigliere comunale M5s di Manfredonia.