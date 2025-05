Manfredonia, Guardia di Finanza in azione per la tutela ambientale: sanzioni per 2 milioni di euro nel settore pesca

Manfredonia – Un’operazione ad ampio raggio condotta dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Manfredonia, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, ha portato alla luce gravi irregolarità nel settore della gestione dei rifiuti speciali pericolosi prodotti dall’industria della pesca. Il bilancio dell’attività è pesante: sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 2 milioni di euro.

L’indagine, che si è concentrata sulla tracciabilità e sullo smaltimento dei rifiuti prodotti da motopesca e operatori del settore ittico, ha evidenziato una diffusa non osservanza delle normative ambientali. In particolare, molti operatori avrebbero omesso per anni l’adempimento degli obblighi relativi alla gestione di rifiuti speciali pericolosi, come oli esausti, batterie esauste e filtri contaminati.

Oltre ai rifiuti pericolosi, è stato riscontrato anche il mancato pagamento di imposte e canoni per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, causando l’accumulo periodico di rifiuti solidi urbani nel porto commerciale di Manfredonia. Un quadro critico che ha richiesto un intervento deciso da parte delle Fiamme Gialle.

L’operazione conferma l’attenzione della Guardia di Finanza sul fronte della tutela ambientale, un ambito di crescente rilevanza e sensibilità pubblica. Il Corpo, anche attraverso il comparto aeronavale, continua a svolgere un ruolo essenziale nella prevenzione e nel contrasto agli illeciti ambientali, sia a terra che in mare, con particolare attenzione alla filiera della pesca, strategica per l’economia del territorio.

L’attività svolta rappresenta un importante monito per tutti gli operatori del comparto: il rispetto delle regole ambientali non è solo un obbligo di legge, ma un dovere verso la collettività e l’ecosistema.