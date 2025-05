Manfredonia, il consigliere Marasco denuncia: "Il Comune non applica le esenzioni TARI previste dalla legge"

Manfredonia (Foggia) – Il consigliere comunale Giuseppe Marasco, capogruppo “Misto”, ha sollevato una questione importante riguardo alla gestione della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Manfredonia.

In una recente interrogazione presentata in Consiglio Comunale, Marasco ha denunciato che l’amministrazione locale non avrebbe recepito nel regolamento comunale le esenzioni e le agevolazioni previste dalla normativa statale.

Secondo quanto evidenziato dall’esponente dell’opposizione, infatti, molte famiglie in condizioni di disagio economico potrebbero beneficiare di bonus e riduzioni sulla TARI, come il Bonus sociale sui rifiuti riconosciuto a nuclei con ISEE fino a 9.530 euro e con un tetto massimo di 20.000 euro per famiglie numerose.

Per il 2025 sono inoltre previsti uno sconto del 25% per le famiglie a basso reddito e un bonus dedicato agli anziani over 80 con reddito inferiore ai 6.000 euro.

Marasco si chiede perché tali agevolazioni non siano state ancora inserite nel regolamento comunale e quali azioni l’amministrazione intenda adottare per allinearsi alle disposizioni nazionali.

La mancanza di tali strumenti potrebbe penalizzare le fasce più deboli della popolazione, privandole di diritti fondamentali previsti dalla legge.

L’interrogazione rappresenta un invito all’Amministrazione Comunale a fare chiarezza sulla situazione e ad attivarsi per garantire trasparenza e tutela dei cittadini meno abbienti.

Resta ora da vedere se il Comune risponderà positivamente alle richieste di Marasco, procedendo all’adeguamento del regolamento TARI e riconoscendo tutte le esenzioni previste dalla normativa nazionale.