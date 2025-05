Puglia: flashmob PD, Azione e M5S per lo stop alla collaborazione con Israele

Un flashmob organizzato da Partito Democratico, Azione e Movimento 5 Stelle ha preceduto questa mattina i lavori del Consiglio Regionale della Puglia. I manifestanti hanno esposto bandiere e un grande telo bianco, simbolo di un sudario, per rappresentare le vittime palestinesi del conflitto in corso tra Israele e Palestina.

L’iniziativa è stata accompagnata dalla presentazione di una mozione politica che sollecita una presa di posizione chiara da parte del governo italiano. I promotori chiedono l’interruzione di ogni collaborazione tra la Regione Puglia e istituzioni accademiche, aziende e centri di ricerca israeliani.

“Israele è un grande Paese, con un sistema di innovazione avanzato e una presenza rilevante nei settori tecnologico e agricolo,” ha dichiarato il consigliere regionale del PD Michele Mazzarano. Tuttavia, ha aggiunto: “Uno Stato che si rende responsabile di un genocidio non può mantenere relazioni con i Paesi civili. Finché questa guerra non terminerà, chiediamo che ogni forma di cooperazione venga sospesa.”

Anche la consigliera del Movimento 5 Stelle, Rosa Barone, ha espresso una posizione netta: “Il momento è troppo tragico per restare in silenzio. Donne, bambini, intere famiglie vengono uccise o mutilate. Come Regione dobbiamo metterci dalla parte giusta della storia, non possiamo essere complici di questo massacro.”

Il capogruppo del Partito Democratico, Paolo Campo, ha parlato di “un genocidio in piena regola, paragonabile alle grandi tragedie storiche del passato”. Campo ha sottolineato come Israele, pur geograficamente esterno all’Europa, sia “pienamente integrato nel sistema politico, diplomatico e sportivo europeo”, motivo per cui l’Italia e l’Unione Europea devono assumere una posizione chiara e decisa.

L’azione simbolica e le dichiarazioni dei consiglieri regionali puntano a esercitare pressione sul governo centrale, affinché si pronunci apertamente su quanto sta accadendo in Medio Oriente e riveda le relazioni istituzionali con Israele alla luce del conflitto in corso.

