Puglia: ricercatore di Taiwan sceglie Bari per la creazione di sinapsi artificiali

Chian-Hua Tu, giovane fisico originario di Taiwan, ha scelto Bari per portare avanti una ricerca destinata a rivoluzionare il mondo dell’informatica. Dopo un’esperienza professionale con la multinazionale Dupont in Irlanda, Tu si trasferirà nel capoluogo pugliese nell’estate 2026, per lavorare al suo progetto post-dottorato nel dipartimento interuniversitario di Fisica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del Politecnico, sotto la guida del professor Roberto Bellotti.

Il ricercatore ha vinto una prestigiosa borsa europea Marie Skłodowska-Curie, e lavorerà al progetto “MoleSynap”, che punta alla creazione di sinapsi artificiali ispirate al cervello umano. L’obiettivo è sviluppare dispositivi a bassissimo consumo energetico, capaci di potenziare i futuri computer quantistici e neuromorfici, migliorandone l’efficienza e riducendone l’impatto ambientale.

“Non si tratta solo di un avanzamento scientifico, ma anche di un segnale simbolico”, ha sottolineato Bellotti. “In un contesto in cui i cervelli migliori si dirigono verso Nord Europa o Stati Uniti, la scelta di un ricercatore internazionale di stabilirsi a Bari è motivo di orgoglio per tutto il Sud Italia.”

La Puglia, dunque, si conferma terra di ricerca e innovazione, capace di attrarre talenti globali impegnati a disegnare le tecnologie del futuro.

Lo riporta Ansa.it.