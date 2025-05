Taranto si prepara al secondo turno elettorale per scegliere il nuovo sindaco. Nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta, rendendo necessario il ballottaggio previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno.

In testa al primo turno si è piazzato Piero Bitetti, candidato del centrosinistra, con il 37,39% dei consensi. Lo sfiderà Francesco Tacente, avvocato sostenuto da una coalizione civica in cui confluiscono anche la Lega (senza simbolo) e l’Udc, che ha ottenuto il 26,14%.

Alle loro spalle, il candidato del centrodestra Luca Lazzaro si è fermato al 19,40%, seguito da Annagrazia Angolano del Movimento 5 Stelle con il 10,91%. Più distanziati Mirko Di Bello (5,19%) e Mario Cito (0,96%).

Con il primo turno archiviato, ora si aprono i giochi delle alleanze politiche. Bitetti punta a coinvolgere il Movimento 5 Stelle per rafforzare il fronte progressista, ma i pentastellati, soddisfatti di un risultato considerato positivo, valuteranno la posizione da prendere in un’assemblea pubblica prevista per venerdì.

Dall’altra parte, Tacente cerca di consolidare il proprio bacino civico e guarda con attenzione all’elettorato del centrodestra, rimasto senza rappresentanza al ballottaggio.

Gli apparentamenti potrebbero risultare decisivi. “Sono disponibile al dialogo sin da subito”, ha dichiarato Bitetti, sottolineando i recenti successi del centrosinistra sia a livello provinciale che nazionale.

Tacente, invece, rilancia il tema della discontinuità: “Dall’altra parte c’è chi fa politica da 25 anni. Noi rappresentiamo il cambiamento, pronti ad aprire una nuova stagione per Taranto”.

La sfida si preannuncia serrata e il confronto politico entra ora in una fase cruciale.

Lo riporta Ansa.it.