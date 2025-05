ROMA – 27 maggio 2025. Con la sentenza n. 4593/2025, pubblicata in data odierna, il Consiglio di Stato – Sezione Quarta ha respinto l’appello proposto dalla società Panorama del Golfo s.a.s. avverso la pronuncia del TAR Puglia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per mancata notifica al Comune di Manfredonia, soggetto co-autore della variante urbanistica oggetto di contestazione.

La controversia trae origine dalla richiesta, avanzata nel 2005 dalla società ricorrente, di ritipizzazione urbanistica di un terreno di sua proprietà, destinato nel vigente PRG a “parcheggio pubblico” (zona P4), ma mai espropriato o trasformato dal Comune di Manfredonia. Il Comune aveva avviato l’iter per una variante puntuale al PRG, destinando l’area a zona residenziale/turistico-ricettiva (B34), analogamente alle aree circostanti.

Nonostante i pareri favorevoli della Soprintendenza e di alcuni uffici regionali, il procedimento si è arenato a causa del parere negativo espresso dalla Regione Puglia in materia paesaggistica e urbanistica. In particolare, gli uffici regionali avevano rilevato l’incompatibilità della variante con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), nonché l’assenza della previsione di aree per servizi, come richiesto dal DM 1444/1968.

Sulla base di tali rilievi, con delibera n. 1550 del 30 settembre 2021, la Giunta regionale ha negato l’approvazione della variante.

Il ricorso e la decisione del Consiglio di Stato

La società ha impugnato tale delibera avanti al TAR Puglia, che però ha respinto il ricorso per inammissibilità, rilevando che esso era stato notificato solo alla Regione Puglia e non anche al Comune di Manfredonia, nonostante quest’ultimo fosse parte co-autrice dell’atto urbanistico impugnato.

Tale impostazione è stata confermata dal Consiglio di Stato, che ha ribadito come le varianti urbanistiche costituiscano atti complessi ineguali, frutto del concorso tra Comune e Regione. Ne consegue che il ricorso andava notificato ad entrambe le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Secondo il Collegio, l’omessa notifica al Comune non può essere sanata neanche con l’eventuale successiva notifica di motivi aggiunti, né giustifica una rimessione in termini per errore scusabile, in assenza di obiettive incertezze interpretative.

Rigettata anche la domanda subordinata volta alla rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., ritenuta inapplicabile alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidato che riconosce nella variante al PRG un atto complesso necessariamente imputabile anche al Comune proponente.

Infine, il Consiglio ha ritenuto superfluo l’esame dei motivi di merito, stante la conferma della pronuncia di inammissibilità.