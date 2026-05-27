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Home // Cronaca // A Foggia la presentazione del libro “L’Africa Martoriata” di Soumaila Diawara

SOUMAILA DIAWARA A Foggia la presentazione del libro “L’Africa Martoriata” di Soumaila Diawara

Un momento di approfondimento dedicato ai temi dell’Africa contemporanea, delle migrazioni, del colonialismo e dei diritti umani

A Foggia la presentazione del libro "L’Africa Martoriata" di Soumaila Diawara

Soumaila Diawara - Fonte Immagine: words4link.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

Giovedì 28 maggio alle ore 18, presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza” di Foggia, si terrà la presentazione del libro “L’Africa Martoriata – Colonizzazione e Decolonizzazione. I sicari dei Rivoluzionari Africani”, opera dell’attivista e scrittore maliano Soumaila Diawara.

L’iniziativa è promossa da Network Giovani – L’Officina del Futuro e si propone come un momento di approfondimento dedicato ai temi dell’Africa contemporanea, delle migrazioni, del colonialismo e dei diritti umani, attraverso il dialogo tra testimonianza personale, cultura e attualità.

Soumaila Diawara, rifugiato politico in Italia e autore di diverse pubblicazioni, tra cui “Le cicatrici del porto sicuro”, porterà a Foggia la propria esperienza di vita e il suo percorso di impegno civile. Nato a Bamako, in Mali, è stato costretto a lasciare il suo Paese nel 2012 e oggi continua in Italia la sua attività culturale e politica attraverso libri, incontri pubblici e iniziative di sensibilizzazione.

A Foggia la presentazione del libro “L’Africa Martoriata” di Soumaila Diawara

Ad aprire l’incontro saranno Marco Pellegrini, parlamentare, Rosa Barone, consigliera regionale, e Francesco Strippoli, consigliere comunale. A dialogare con l’autore saranno invece Emanuela Grilli e Virginia Petrosillo.

L’evento, aperto alla cittadinanza, punta a favorire una riflessione collettiva su questioni internazionali e sociali sempre più centrali nel dibattito contemporaneo.

Gli organizzatori spiegano: “Attraverso la letteratura, la testimonianza diretta e il confronto pubblico vogliamo costruire occasioni di consapevolezza sui grandi temi del nostro tempo: migrazioni, sfruttamento, memoria storica e giustizia internazionale”.

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