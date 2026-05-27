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ELEZIONI COMUNALI Amministrative 2026 in Puglia, ecco tutti i sindaci eletti e i ballottaggi

È ormai completa la mappa dei 48 sindaci eletti in Puglia, tra primi turni e cinque ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno

Amministrative 2026 in Puglia, ecco tutti i sindaci eletti e i ballottaggi

Elezioni Comunali - Fonte Immagine: repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Maggio 2026
Foggia // Politica //

È ormai completa la mappa dei 48 sindaci eletti in Puglia dopo lo scrutinio delle elezioni amministrative 2026, tra primi turni e cinque ballottaggi previsti il 7 e 8 giugno. I dati del Ministero dell’Interno delineano un quadro politico variegato tra conferme, nuove amministrazioni e sfide ancora aperte.

BARI
A Molfetta si va al ballottaggio tra Manuel Minervini (44,57%) e Pietro Mastropasqua (36,07%), mentre resta fuori il centrodestra.

A Bitetto, la sindaca e presidente Anci Puglia Fiorenza Pascazio viene riconfermata con il 68% dei voti contro Nicola Rutigliano.

A Modugno vittoria civica per Giuseppe Montebruno (57,59%), mentre a Conversano si conferma Giuseppe Lovascio con il 53,82%.

A Capurso largo successo per Michele Laricchia (76,91%). A Grumo Appula eletto Francesco Rutigliano (52,88%).

Conferme anche a Corato per Corrado De Benedittis (55,6%) e a Palo del Colle per Tommaso Amendolara (53,87%). A Locorotondo vittoria di misura per Vittorino Smaltino (48,93%).

FOGGIA
A San Giovanni Rotondo sarà ballottaggio femminile tra Floriana Natale (35%) e Rossella Fini (34,3%).

Ad Accadia riconfermato Agostino De Paolis (94,21%). A Monteleone di Puglia vince Sebastiano Maraschiello (54,36%), mentre a Candela viene eletto unico candidato Giuseppe De Vitto (100%).

A Rocchetta Sant’Antonio eletta Maria Pia Fabrizio (54,87%) e a Serracapriola Michele Leombruno (44,1%).

A Mattinata vince il candidato unico Michele Bisceglia (affluenza 53,79%). A Lucera confermato Giuseppe Pitta (53,29%).

A Cagnano Varano successo di misura per Matteo Lombardi (38,37%). A Casalvecchio di Puglia eletto Noè Andreano (75,84%). A Ordona vince Adalgisa La Torre (54,9%).

LECCE
A Tricase si va al ballottaggio tra Andrea Morciano (24,98%) e Antonio De Donno (22,7%).

Ballottaggio anche a Casarano tra Ottavio De Nuzzo (40,8%) e Marco Nuzzo (28,85%).

A Gallipoli torna sindaco Flavio Fasano con il 51,33%.

A Maglie vittoria per Ernesto Toma (31,19%).

Tra le altre città: conferme a Martano (Fabio Tarantino) e a Ruffano (Antonio Cavallo). A Melpignano resta sindaca Valentina Avantaggiato (58,55%).

A Monteroni di Lecce vince Mariolina Pizzuto (64,4%). A Corigliano d’Otranto Ada Fiore si impone di misura (38,87%).

A Racale riconfermato Antonio Salsetti con oltre il 92%, mentre a Porto Cesareo eletto Francesco Schito (52,89%).

BAT
Ad Andria conferma plebiscitaria per Giovanna Bruno (77%).

A Trani sarà ballottaggio tra Marco Galiano (40,69%) e Angelo Guarriello (30%).

A Minervino Murge eletto Massimiliano Bevilacqua (48,85%).

BRINDISI
A Mesagne eletto Francesco Rogoli (86,37%). A Ceglie Messapica riconfermato Angelo Palmisano (67,16%).

A Latiano vince Angelo Caforio (74,75%), mentre a Torchiarolo si impone Elio Ciccarese (72,78%).

Ballottaggio a San Vito dei Normanni tra Marco Ruggiero (37,66%) e Giacomo Viva (38,18%).

TARANTO
A Fragagnano eletta Lucia Traetta (63,12%). A Roccaforzata vince Mario Santo (58,55%).

A Montemesola eletto Vito Antonio Punzi (56,75%). A Laterza torna sindaco Giuseppe Cristella (44,27%).

A Manduria vittoria per Domenico Sammarco (58,35%).

Il quadro definitivo della Puglia amministrativa 2026 conferma una regione politicamente frammentata, con numerose conferme ma anche diverse sfide ancora aperte nei principali centri urbani.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

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