BARI – Si è conclusa con un’assoluzione piena, dinanzi alla Corte di Appello di Bari – Seconda Sezione Penale, la vicenda giudiziaria che dal 2017 vedeva coinvolto un noto allevatore del Gargano, M.L., 66 anni, originario di Monte Sant’Angelo.

Con sentenza pronunciata il 26 maggio, in pubblica udienza, il collegio presieduto dalla dott.ssa Defraia ha assolto l’uomo con la formula “per non aver commesso il fatto”, ribaltando la decisione di primo grado del Tribunale di Foggia, che lo aveva condannato per ricettazione.

La vicenda trae origine da accertamenti eseguiti in località Pedicagnola, dove i Carabinieri della Compagnia di Manfredonia, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Calabria e Sardegna, avevano rinvenuto uno scooter risultato rubato e alcune cartucce comuni da sparo. Da qui le contestazioni per ricettazione e detenzione abusiva di munizioni.

L’imputato, assistito dall’avvocato Matteo Ciociola del Foro di Foggia, ha sempre respinto ogni accusa, dichiarandosi estraneo ai fatti. La difesa ha evidenziato come il ciclomotore fosse stato trovato su un terreno di oltre 32 ettari, in larga parte privo di recinzioni, accessibile da più punti e frequentato anche da altre aziende agricole, lavoratori e privati.

Secondo la difesa, la mera presenza del mezzo su un fondo non custodito non poteva essere sufficiente a dimostrare la responsabilità penale dell’imputato, in assenza di prove circa l’uso, la custodia, il vantaggio o la consapevolezza della provenienza furtiva del veicolo.

Nel corso del processo sono stati ascoltati numerosi testimoni, anche a discarico, oltre a un tecnico. L’imputato si è inoltre sottoposto volontariamente all’esame dibattimentale, rispondendo a tutte le domande e ribadendo la propria totale estraneità.

Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Ciociola, che ha sottolineato come la Corte abbia accolto le argomentazioni difensive nonostante la richiesta di condanna avanzata dal Procuratore Generale.

“Giustizia è fatta con un’assoluzione piena – ha commentato il legale – ma resta il dato di un processo durato irragionevolmente a lungo, che ha inciso pesantemente sulla posizione di un uomo che si è sempre dichiarato innocente sin dalle prime fasi delle indagini”.