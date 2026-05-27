Caldo in aumento in Italia, allerta arancione in 12 città

L’ondata di caldo si intensifica sull’Italia, con temperature in crescita soprattutto al Centro-Nord e un sistema di allerta che segnala livelli elevati di rischio in diverse aree del Paese.
Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, nella giornata del 27 maggio sono 14 le città con bollino arancione, tra cui Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.
Per la giornata successiva, il 28 maggio, è invece prevista una situazione ancora più critica con bollino rosso in 4 città: Bologna, Firenze, Roma e Torino, segnalate per condizioni di rischio elevato legate al caldo persistente.
Il sistema di monitoraggio prevede quattro livelli di allerta: livello 0 senza rischio, livello 1 di pre-allerta, livello 2 con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute, e livello 3 che indica una vera e propria ondata di calore con condizioni di rischio elevato persistenti per almeno tre giorni consecutivi.
Il sistema operativo di sorveglianza è attivo in 27 città italiane e i bollettini vengono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio, nell’ambito del Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute. Le pubblicazioni avvengono dal lunedì al venerdì, dal 25 maggio al 20 settembre di ogni anno.
Lo riporta ansa.it.