Cani e gatti, come proteggerli dal caldo: il vademecum in 10 punti

Caldo e animali - Fonte Immagine: ilsalvagente.it

Con l’arrivo anticipato del grande caldo già in primavera, cresce l’attenzione per la salute di cani, gatti e animali domestici, sempre più esposti a rischi legati alle alte temperature. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA), dopo aver consultato diversi veterinari, ha diffuso un vademecum in dieci punti per aiutare i proprietari a prevenire colpi di calore e situazioni di pericolo.

L’associazione invita innanzitutto a osservare attentamente lo stato di salute degli animali, intervenendo subito con il veterinario in caso di segnali di malessere o sospetta insolazione. Fondamentale anche garantire sempre acqua fresca (non ghiacciata) a disposizione, cambiandola spesso e collocandola in zone ombreggiate e fresche della casa o del giardino. Per i cani, viene consigliato anche l’utilizzo di tappetini refrigeranti e la programmazione delle passeggiate solo nelle ore più fresche, al mattino presto o dopo il tramonto.

Tra le principali indicazioni rientra il divieto assoluto di lasciare animali in auto, anche per pochi minuti, perché le temperature possono diventare rapidamente letali. Si raccomanda inoltre di evitare passeggiate nelle ore più calde e di non far camminare i cani sull’asfalto rovente, che può provocare ustioni alle zampe.

AIDAA sottolinea anche di evitare attività fisiche come corsa o giochi intensi nelle ore centrali della giornata e di non utilizzare il guinzaglio per accompagnare il cane in bicicletta, pratica considerata pericolosa oltre che vietata. Da evitare anche le uscite in spiaggia nelle ore di punta.

Grande attenzione viene richiesta per gli spazi domestici: mai lasciare cani o gatti su balconi esposti al sole, anche se dotati di acqua o zone d’ombra, perché il rischio di colpo di calore resta elevato. Allo stesso modo, non bisogna lasciare cibo o acqua sotto il sole, per evitare deterioramento e ulteriore stress termico per gli animali.