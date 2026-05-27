Edizione n° 6079

BALLON D'ESSAI

SERVI E PADRONI // “Ma non sempre ci sarà un padrone da servire”
27 Maggio 2026 - ore  20:23

CALEMBOUR

ALLEVATORE GARGANO // Assolto dopo 8 anni: allevatore del Gargano scagionato in Appello
27 Maggio 2026 - ore  17:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Carta d’identità elettronica, allarme anche a Manfredonia: rischio lunghe attese. “Ma è emergenza nazionale”

"EMERGENZA NAZIONALE" Carta d’identità elettronica, allarme anche a Manfredonia: rischio lunghe attese. “Ma è emergenza nazionale”

Il rischio è quello di dover attendere a lungo per il rinnovo del documento, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso

Carta d’identità elettronica, allarme anche a Manfredonia: rischio lunghe attese per gli appuntamenti

Carta d'Identità CIE - Fonte Immagine: notizie.tiscali.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FG) – Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide. La scadenza, fissata dal regolamento europeo, sta già creando forti criticità su tutto il territorio nazionale.

Il problema principale riguarda le prenotazioni per la Carta d’Identità Elettronica: in molti comuni italiani gli slot disponibili sono pochi e i tempi di attesa possono arrivare a diversi mesi.

Anche a Manfredonia prenotazioni sotto pressione

A Manfredonia la situazione rischia di diventare critica nelle prossime settimane. Con l’avvicinarsi della scadenza del 2026, è prevedibile un aumento delle richieste agli sportelli comunali e un conseguente allungamento dei tempi per ottenere un appuntamento.

Il rischio è quello di dover attendere a lungo per il rinnovo del documento, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso.

Possibili disagi per i cittadini

Senza carta d’identità elettronica valida dopo agosto 2026, non sarà possibile utilizzare il vecchio documento cartaceo per viaggiare o accedere a servizi come il check-in in hotel e l’imbarco sui voli.

Per questo, anche a Manfredonia, si consiglia di prenotare con largo anticipo ed evitare di ridursi agli ultimi mesi disponibili.

1 commenti su "Carta d’identità elettronica, allarme anche a Manfredonia: rischio lunghe attese. “Ma è emergenza nazionale”"

  1. Non raccontiamo frottole, a Manfredonia è da anni che la situazione delle carte d’identità è un calvario! Persino quando riuscivi a prenotare online, arrivavi in comune e non trovavi il personale addetto. Infatti io spazientito, mandai tutti a quel paese ed andai a fare il documento il giorno stesso, senza prenotazione, nella vicina città di Mattinata. Ci misero cinque minuti e si fecero anche una risata, per l’inettitudine manfredoniana. Stiamo parlando del 2022 eh! Infatti quest’anno, ad aprile, ci ho portato mia suocera direttamente, mezza giornata e documento fatto. Da noi la guardia giurata doveva ancora cercare i numeri…… Ma si vergognassero, branco di inetti mangiastipendio!!

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Maggio: c’è nell’aria intera un invito e un infinito farsi avanti dei desideri e delle trame." (Fabrizio Caramagna)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO