Carta d’identità elettronica, allarme anche a Manfredonia: rischio lunghe attese per gli appuntamenti

MANFREDONIA (FG) – Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide. La scadenza, fissata dal regolamento europeo, sta già creando forti criticità su tutto il territorio nazionale.
Il problema principale riguarda le prenotazioni per la Carta d’Identità Elettronica: in molti comuni italiani gli slot disponibili sono pochi e i tempi di attesa possono arrivare a diversi mesi.
Anche a Manfredonia prenotazioni sotto pressione
A Manfredonia la situazione rischia di diventare critica nelle prossime settimane. Con l’avvicinarsi della scadenza del 2026, è prevedibile un aumento delle richieste agli sportelli comunali e un conseguente allungamento dei tempi per ottenere un appuntamento.
Il rischio è quello di dover attendere a lungo per il rinnovo del documento, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso.
Possibili disagi per i cittadini
Senza carta d’identità elettronica valida dopo agosto 2026, non sarà possibile utilizzare il vecchio documento cartaceo per viaggiare o accedere a servizi come il check-in in hotel e l’imbarco sui voli.
Per questo, anche a Manfredonia, si consiglia di prenotare con largo anticipo ed evitare di ridursi agli ultimi mesi disponibili.
1 commenti su "Carta d’identità elettronica, allarme anche a Manfredonia: rischio lunghe attese. “Ma è emergenza nazionale”"
Non raccontiamo frottole, a Manfredonia è da anni che la situazione delle carte d’identità è un calvario! Persino quando riuscivi a prenotare online, arrivavi in comune e non trovavi il personale addetto. Infatti io spazientito, mandai tutti a quel paese ed andai a fare il documento il giorno stesso, senza prenotazione, nella vicina città di Mattinata. Ci misero cinque minuti e si fecero anche una risata, per l’inettitudine manfredoniana. Stiamo parlando del 2022 eh! Infatti quest’anno, ad aprile, ci ho portato mia suocera direttamente, mezza giornata e documento fatto. Da noi la guardia giurata doveva ancora cercare i numeri…… Ma si vergognassero, branco di inetti mangiastipendio!!